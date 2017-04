Sapte lucruri despre noul adblocker de la Google

a) Pentru a controla piata de adblockere si implicit evolutia

b) Pentru a bloca ad-urile fraudulente care sunt in crestere si implicit a "proteja" ecosistemul si tot modelul de business Google

c) Pentru ca in cadrul Google produsele sunt privite ca unit-uri independente, iar echipa Chrome doreste sa ofere userului cea mai buna experienta posibila - poate fi real sau poate fi bullshit pr

1. Chrome este cel mai utilizat browser in acest moment, aproape 50% market share pe desktop, la distanta de Explorerul de la Microsoft care are 29.1%, si 52% market share pt mobile + tableta, la distanta de Safari care are aproape 30%2. 90% din veniturile Alphabet, compania mama Google, sunt generate din advertising, fie direct pe platformele proprii, Google Search, YouTube sau Android, fie prin reteaua GND.3. Estimarile privind userii care folosesc adblockere sunt undeva intre 20 si 30% din total useri de internet, cu prognoze de +30% pentru 2017. Adica in crestere. Vorbim de desktop pentru ca solutiile pentru mobile nu par a avea inca succesul celor pentru desktop.4. De ce o companie care isi genereaza aproape tot business-ul din publicitate s-ar impusca singura in picior introducand un adblocker in browserul pe care-l controleaza? Sunt trei posibile raspunsuri:Personal pariez pe a si b si detaliez de ce:5. Mai toate tool-urile de adblocking au posibilitatea de a te "delista" contra cost. Platesti si brusc ad-urile tale sunt compatibile cu "principiile" acestor sisteme. Google plateste pentru a se "proteja" si probabil scoate anual cateva milioane de dolari pentru asta.6. Pentru ca instalarea lor necesita niste minime cunostinte tehnice, adblockerele au prins in special la userii "tehnici" care le-au instalat pentru ei si apoi pentru cei din jurul lor. Sunt si companii care blocheaza default, din firewall, ad-urile de pe siteuri dar asta e alta discutie.Citeste restul articolului si comenteaza pe orlando.ro