Un belgian a castigat un mare concurs organizat de Sony, cu fotografii de iarna realizate in zona montana a Albaniei

Seria de fotografii castigatoare realizata de Frederik Buyckx se intituleaza "Whiteout: (Ninsoare) si surprinde transformarea naturii la venirea iernii.Nascut in Antwerp in 1984, Frederik Buyckx este un fotograf freelancer, colaborator al cotidianului belgian De Standaard. Fotografiile lui Buyckx au fost publicate si expuse pe plan international, fiind recent nominalizat la premiile ZEISS Photography Award.Seria de fotografii castigatoare Whiteout (Ninsoare) a fost realizata in Balcani, Scandinavia si Asia Centrala, in zone izolate unde oamenii traiesc adesea in solitudine si in stransa legatura cu natura. Buyckx explica: "La sosirea iernii, natura se transforma intr-un mod aparte, zapada si gheata pun stapanire pe intreg peisajul, iar oamenii si animalele se confrunta cu conditii meteorologice extreme. Aceasta serie de fotografii investigheaza aceasta lupta impotriva disparitiei."Intre fotograafii se gasesc unele facute in partea denorda Albaniei, in zona celui mai inalt varf al tarii, Korab (2.734 metri). In zona castelului Doda exista sapte sate si civilizatia nu a patruns aproape deloc. Legenda spune ca pe vremea otomanilor un lider local de trib ar fi facut un cadou "otravit" sultanului. 300 de razboinici au fost deghizati in femei si acesti razboinici au nimicit soldatii trimisi sa supuna tribul montan.Buyckx a fost desemnat Fotograful Anului si a primit un premiu de 25.000 de dolari in cadrul ceremoniei de premiere la care au participat experti internationali din industrie. In cadrul aceleiasi ceremonii, au fost anuntati castigatorii categoriilor din competitia Professional, dar si castigatorii competitiilor Open, Youth si Student.Iata castigatorii si finalistii categoriilor din competitia ProfesionalLocul 2 - Julien Chatelin, Franta / Locul 3 - Diego Mayon, ItaliaLocul 2 - Gao Peng, China / Locul 3 - Alexander Anufriev, RusiaLocul 2 - Li Sony, China / Locul 3 - Lorzenzo Maccotta, ItaliaLocul 2 - Joe Raedle, SUA / Locul 3 - Ivor Prickett, IrlandaLocul 2 - Christina Simons, Islanda / Locul 3 - Alice Cannara Malan, ItaliaLocul 2 - Kurt Tong, Marea Britanie / Locul 3 - Peter Franck, GermaniaLocul 2 - Ami Vitale, SUA / Locul 3 - Christian Vizl, MexicLocul 2 - Romina Ressia, Argentina / Locul 3 - Ren shi Chen, ChinaLocul 2 - Shinya Masuda, Japonia / Locul 3 - Christoffer Askman, DanemarcaLocul 2 - Eduard Korniyenko, Rusia / Locul 3 - Jason O¬Brien, Australia