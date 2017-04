DevTalks Cluj-Napoca: peste 30 de speakeri locali și internaționali și 800 de developeri și pasionați de tehnologie

Articol webPR

James Birnie, Lead Consultant ThoughtWorks;

Luke Briner, CTO PixelPin;

Martin Woolley, Technical Program Manger la Bluetooth SIG;

Hannes Van De Vreken, Software Engineer & Developer Relations la madewithlove;

Zackary Chapple, Architect la CareerBuilder;

Martin Splitt, Senior Software Engineer la Archilogic;

Marton Kodok, Senior Software Architect la REEA;

Karina Popova, Head of Development la LINK Mobility;

Silviu-Tudor Serban, Fondator Helios Vision;

Alex Lakatos, Mozilla Tech Speaker.



DevTalks Cluj-Napoca este un eveniment de referinta pentru comunitatea IT. Pentru al treilea an consecutiv, evenimentul DevTalks va reuni la Cluj-Napoca peste 800 de developeri si pasionati de tehnologie. Fiecare editie s-a remarcat atat prin temele tehnice abordate de catre specialisti din domeniu, cat si prin zonele dedicate companiilor si startup-urilor, testarii celor mai noi gadget-uri si interactiunii dintre participanti.Anul acesta DevTalks propune noi teme, subiecte de noutate, tendinte si provocari din domeniul tehnologiei. Pe Main Stage participantii vor discuta despre Internet of Things, Inteligenta Artificiala, Machine Learning precum si despre alte tehnologii care vor contura viitorul. Scenele de Web & Mobile si BigData & Cloud vor aborda noile trenduri din domeniu si vor propune noi perspective asupra tehnologiilor actuale. Pentru prima oara la DevTalks participantii pot asista la prezentarile scenei de DevOps dedicata exclusiv profesionistilor interesati de integrarea abilitatilor operationale in echipele de dezvoltare.Peste 30 de speakeri, lideri si profesionisti din domeniul IT atat din Romania, cat si din SUA, Marea Britanie, Germania, Finlanda, Olanda, Anglia si Bulgaria vor fi prezenti pe 17 mai la DevTalks Cluj-Napoca. Cu o experienta de aproape 10 ani in domeniu, printre developerii care vor urca pe scena mentionam:Obiectivul conferintei DevTalks este acela de a contribui la dezvoltarea comunitatii IT din Romania prin promovarea ideilor care contribuie la transformarea comunitatii, incurajarea proiectelor inovatoare, sustinerea diversitatii si implicarea activa a femeilor in domeniul tehnologiei. Mai mult, in cadrul DevTalks se va discuta despre noile tehnologii care pot avea un impact major asupra societatii actuale. De exemplu, Silviu-Tudor Serban, fondator Helios Vision, va vorbi despre Changing the world with AI and IoT, mai exact despre modul in care dispozitivele Helios pot ajuta persoanele cu deficiente de vedere sa inteleaga mediul incojurator. Insa, in ce masura pot noile tehnologii sa se dezvolte si sa influenteze realitatea in care traim? Programming Ethics va fi tema abordata pe Main Stage in cadrul careia se va discuta despre codul de etica al programatorilor si se va dezbate care este limita in care acestia pot inova si dezvolta noi tehnologii care pot avea un impact asupra realitatii actuale.Evenimentul DevTalks Cluj-Napoca este realizat cu sprijinul partenerilor: Yonder, Yardi Romania, SDL, Frequentis si Garmin.Mai multe detalii despre evenimentul DevTalks Cluj-Napoca pot fi accesate pe www.devtalks.ro/cluj/