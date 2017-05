Compania indiana de IT Infosys spune ca va angaja 10.000 de americani. Anuntul este vazut ca o victorie a administratiei Trump

Gigantul Infosys are 200.000 de angajati in lume, in 2014 a anuntat ca va angaja 2.100 de persoane in SUA iar acum face un nou anunt: va angaja 10.000 de americani si va deschide patru centre de tehnologie, primul urmand sa fie deschis in statul Indiana.Infosys a profitat mult de pe urma loteriei vizelor in ultimii ani, reusind sa aduca anual peste 5.000 de IT-isti din India care sunt platiti cu salarii mai mici decat cele oferite in medie de gigantii de tehnologie din SUA.Ca parte a programului gandit sa sustina job-urile americanilor, presedintele Trump a cerut schimbarea regulilor privind vizele de tip H-1B care le permit companiilor straine sa aduca lucratori in SUA pe anumite perioade.Cei de la Infosys spun ca anuntul are legatura directa cu planurile legate de vize, dar adauga ca va angaja americani si fiindca s-au schimbat domeniile in care compania este activa. Vor lucra tot mai multi in domeniul inteligentei artificiale si este o starategie buna sa angajezi oameni din SUA, mai ales ca si majoritatea clientilor sunt din SUA.Companiile indiene Infosys, Tata Consultancy si Wipro au fost "aratate cu degetul" de administratia Trump pentru ca aduc angajati platiti cu sume mult mai mici decat sunt platiti cei care lucreaza pentru companiile americane si in acest fel au de suferit americanii si job-urile lor.Cei de la Casa Alba nu au spus cum vor sa schimbe regulamentul loteriei vizelor, insa o solutie ar fi sa se renunte cu totul la ideea de loterie si sa fie acordate vize doar celor mai bine calificati sau celor mai bine platitiDatele arata ca Infosys a depus cele mai multe cereri la loteria vizelor anul trecut, peste 6.500, insa anul acesta va aplica doar pentru 1.000.