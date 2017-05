Apple sta pe un "munte" de bani, avand in trezorerie 250 miliarde dolari

Este de asteptat ca Apple sa anunte venituri de 53 miliarde dolari pentru primele trei luni ale anului si profit de peste 10 miliarde dolari. Insa aspectul emblematic tine de faptul ca Apple va anunta faptul ca rezervele sale financiare vor depasi in premiera uriasa suma de 250 miliarde dolari.In primul trimestru din 2012 Apple avea in trezorerie peste 100 miliarde dolari, in 2015 a trecut de 200 miliarde, iar acum trei luni compania avea rezerve de 246 miliarde dolari. Toti se intreaba ce va face Apple cu o suma atat de mare.Pragul istoric de 250 miliarde dolari aduce in discutie politica fiscala a companiei, care in ultimii ani a rascumparat actiuni si a dat dividende consistente actionarilor.Ce nu a facut, desi multi asteptau asta, a fost sa faca vreo achizitie uriasa. Din 1988 si pana in prezent Apple a cumparat zeci de companii, insa la sume de zeci sau sute de milioane dolari/tranzactie, maximul fiind d3e 3 miliarde dolari in 2014 pentru Beats. Alti giganti americani ai tehnologiei au dat si zeci de miliarde pentru a cumpara o anumita companie, insa Apple nu a facut asa ceva.Rezervele companiei au devenit subiect de discutii politice si fiindca 90% din bani sunt in afara SUA si deci nu sunt taxate conform legilor americane. Desi Apple spune ca plateste taxe de miliarde in SUA, compania este criticata si i se cere sa "repatrieze" o parte din cash, sa plateasca taxe mai mari si sa creeze locuri de munca in SUA.