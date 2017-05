Apple a anuntat o surprinzatoare scadere a vanzarilor de iPhone. Profitul a crescut insa, la peste 11 miliarde dolari

In primul trimestru al anului vanzarile de iPhone au scazut de la 51,9 milioane unitati acum un an, la 50,7 milioane in prezent, analistii estimand cifre de peste 52 milioane. Cei de la Apple au explicat insa faptul ca cifrele comunicate nu sunt atat de rele cum par fiindca se refera la smartphone-urile care ajung la comercianti, nu la cele care ajung la clientul final. In acest context, cei de la Apple spun ca stocurile din retail s-au micsorat cu peste 1,2 milioane de unitati, astfel ca practic la clienti au ajuns peste 52 milioane de terminale. Numarul este mic comparativ cu cel din ultimul trimestru cand au depasit 78 milioane unitati.Vanzarile au crescut cu peste doua miliarde dolari, pana la 52,8 miliarde dolari, iar profitul a urcat cu jumatate de miliard de dolari, pana la 11 miliarde dolari. Fata de acum un an vanzarile in Europa au crescut cu 10%, iar cele in China au scazut cu 14%.Din totalul vanzarilor realizate, 52,89 miliarde, America de Nord si de Sud a contribuit cu aproape 40%, Europa cu peste 20% si China cu aproape o cincime.Vanzarile iPad au scazut cu 13%, spre 8,9 milioane unitati, iar cele de iMac au urcat cu 4%, pana la 4,2 milioane unitati.Compania estimeaza ca in trimestrul curent va avea venituri intre 43,5 si 45,5 miliarde dolari, sub estimarile analistilor consultati de Reuters care estimeaza 45,6 miliarde dolari.