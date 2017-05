[P] Prodinf - 27 de ani impreuna cu adevaratii manageri

Managerii insa nu cunosc in detaliu capabilitatile tehnologiei informatiei, astfel incat sa stie ce sa ceara si la ce sa se astepte. De cealalta parte, specialistii IT nu sunt bine familiarizati cu teoriile si tehnicile de management, astfel incat sa inteleaga pe deplin ce asteapta managerii de la ei.Astfel, multe solutii software de gestiune apar ca o reprezentare statica a unui moment de echilibru din evolutia afacerii. Adresarea individuala a componentelor afacerii in vederea optimizarii functionarii acestora, a fost urmata de eforturi de integrare, in speranta obtinerii unei viziuni unitare asupra intregii organizatii. Astfel de abordari au reprezentat mai mult o problema decat o rezolvare pentru manageri.De ce? Pentru ca mediul de afaceri este fluid, piata se transforma continuu, tehnologiile evolueaza permanent, iar echilibrul este rezultatul obtinut prin parghii adecvate de management. Practicile si cerintele de management sunt mereu mai avansate decat capabilitatile solutiilor software existente pe piata. Multe dintre acestea necesita un efort continuu de adaptare si actualizare. Prodinf a conceput EMSYS astfel incat sa permita o configurare usoara a oricaror cerinte de management, direct de catre utilizatorii de business, conform cu dinamica evolutiei afacerii.In acesti 27 de ani, EMSYS a fost optimizat pentru a permite managerilor sa se concentreze asupra gestiunii oricarei organizatii intr-un mod flexibil si firesc, fara a pretinde adaptarea organizatiei la felul in care functioneaza software-ul. EMSYS asigura gestiunea optima a:- Oricarui tip de organizatie, indiferent de domeniu, raspandire teritoriala, forme de organizare, componente structurale, piete si monede in care isi desfasoara tranzactiile etc.- Proceselor de business, prin tehnici moderne de modelare, re-modelare, optimizare.- Planificarii, bugetarii si executiei activitatilor, de la fluxurile financiare pana la rolurile angajatilor.In plus, EMSYS asigura clientilor nostri economii substantiale deoarece:- Nu necesita personal tehnic specializat pentru operarea solutiei - Organizatia nu este afectata de actualizarile solutiei - configurarile se pot realiza ”on-the-fly„, fara oprirea sistemului, si persista in versiunile viitoare.- Nu presupune costuri ascunse sau neasteptate - EMSYS este utilizabil si ca serviciu (SaaS), excluzand investitiile initiale, costurile de amortizare sau investitiile in echipamente noi.- Vor ramane independenti - solutia nu necesita efort de dezvoltare pentru a functiona.Garantiile pe care le oferim clientilor nostri includ:- Aplicabilitate in practic orice domeniu- Zero esecuri in implementarile anterioare- Prima plata la finalizarea implementarii si conditionata de succesul acesteiaIn 27 de ani am dezvoltat un singur produs ”EMSYS„ in care am reusit sa integram cea mai importanta componenta a oricarui business - SUCCESUL!