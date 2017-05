[P] Cati informaticieni sunt necesari in Romania? Workshop organizat la 50 de ani de la infiintarea Facultatii de Cibernetica

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Econmica(CSIE), Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica (DICE) are peste 50 de ani de traditie in domeniul Informaticii Economice fiind una din primele entitati academice de profil infiintate in lume in ani '60. Departamentul combina cursuri de dezvoltare software cu materii de business oferind o educatie adecvata Societatii Informationale. In anul 2017 se implinesc 50 de ani de la inffintarea Facultatii de Cibernetica care avut loc in anul 1967 prin HCM 2365/23.Sep.1967;

Crystal System este o companie de consultanta IT si dezvoltare software care este un partener al ASE de peste 12 ani. Crystal System s-a implicat mereu in actiuni care au avut drept scop formarea la cel mai inalt nivel al studentilor din cadrul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica din cadrul ASE Bucuresti. Compania are peste 300 de angajati si este activa in mai multe tari europene;

Asociatia "Clubul Informaticii Economice - CyberKnowledgeClub" (CKC) este o organizatie non-profit fondata de catre membri ai DICE, CSIE, ASE. CKC reprezinta o punte intre companii si mediul academic care initiaza proiecte de formare a studentilor in in spiritul cerintelor economiei reale. CKC a implementat cu succes un proiect de reforma curriculara in IT si organizeaza anual o conferinta stiintifica recunoscuta international.

Cei interesati pot veni vineri 5 Mai 2017 orele 12.30 in sala Virgil Madgearu(0004), Cladirea Veche, Piata Romana 6, Bucuresti. Oganizatorii sunt Academia de Studii Economice (ASE), Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Econmica(CSIE), Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica (DICE) alaturi de Asociatia "Clubul Informaticii Economice - CyberknowledgeClub". Evenimentul este de compania Crystal System si este prilejuit de implinirea a 50 de ani de la infiintarea Facultatii de Cibernetica. Accesul la eveniment este liber s gratuit in limita locurilor disponibile in sala.Obiectivul discutiei este identificarea de actiuni concrete in vederea cresterii numarului de abolsoventi capabili sa lucreze in industria IT. In cadrul evenimentului se vor prezenta estimarile ASE privind deficitul de specialisti si se vor discuta solutii concrete de marire a numarului de absolventi pregatiti sa lucreze in industria IT. Reprezentantii companiilor, ai ONG-uri precum si ceilalti participanti vor putea sa exprime puncte de vedere in acest sens."La acest workshop ne dorim sa dezbatem solutii concrete pentru a furniza industrie IT specialistii de care are nevoie pentru a se dezvolta. La nivel european exista un deficit recunoscut de aproximativ 800,000 de specialisti IT la nivelul lui 2020. Vom prezenta industriei si publicului o estimare privind deficitul de specialisti IT din Romania realizata de Facultatea de Cibernetica. Invitam toate companiile care se confrunta cu deficit de specialisti IT sa participe la workshop!", declara conf. univ. dr. Razvan Bologa unul dintre initiatorii acestui eveniment.Conform Comisiei Europene in sectorul ICT se creeaza anual peste 120,000 de locuri de munca sunt create anual in ICT. In anul 20209 se estimeaza ca deficitul de specialisti va ajunge la aproximativ 800,000 de persoane.