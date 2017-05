Moneda Bitcoin a atins maximul istoric, ajungand sa valoreze peste 1.400 dolari

Moneda digitala descentralizata a fost creata in 2008 de un japonez misterios si de atunci s-a scris enorm despre ea si multe companii au anuntat ca accepta plati in Bitcoin. Unii au spus ca favorizeaza infractorii care pot ramane anonimi, altii au spus ca este un puternic simbol al libertatii.Pretul Bitcoin-ului a crescut puternic la peste 1.100 dolari in noiembrie 2013 si apoi s-a prabusit pana la mai putin de 250 dolari in vara lui 2015. De atunci insa valoarea monedei este in continua urcare si a ajuns la 1.463 dolari/unitate pe 2 mai 2017.Cresterea puternica din prezent se datoreaza faptul ca aceasta cripto-moneda este acceptata in tot mai multe tari si scepticismul a mai scazut. Japonia sta extrem de bine, Bitcoin-ul devenit acceptat pe scara larga.