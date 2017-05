Facebook angajeaza 3.000 de oameni pentru a elimina cat mai repede video-urile ce contin violenta

Facebook a promovat mult optiunea Live si a incurajat utilizatorii sa posteze diverse video-uri in timp real. Milioane l-au folosit pentru a pune momente de bucurie, cum ar fi excursii sau concerte, insa in cateva cazuri optiunea a fost folosita pentru lucruri ingrozitoare.Chiar daca sunt doar cateva cazuri, nesemnificative ca numar fata de milioanele de video-uri postate in total, aceste clip-uri violente au starnit furia opiniei publice si Facebook a trebuit sa admita ca nu face fata si a decis sa mai angajeze 3.000 de oameni.