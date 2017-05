Unul dintre cei mai cunoscuti retaileri online intra si pe piata serviciilor IT pentru consumatori individuali

Compania a inclus in portofoliu 10 tipuri de servicii IT, cu precadere in zona de mentenanta, servicii care au ca scop rezolvarea unora dintre cele mai uzuale nevoi ale clientilor.Serviciile lansate vizeaza zona de asamblare de produse (standard si premium), montari de componente, instalare de software, actualizari, diagnosticare de probleme de functionare ale echipamentelor, testare de produse, clonare HDD/SSD, curatare laptop/desktop etc. Preturile serviciilor pornesc de la 29 de lei si ajung la 99 de lei, in functie de tip si complexitate.evoMAG este una dintre cele mai importante companii din industria de comert electronic din Romania. Magazinul online comercializeaza peste 170.000 de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, auto, de ingrijire personala, sport & fitness si produse destinate nou-nascutilor.evoMAG a realizat anul trecut o cifra de afaceri de aproximativ 22 de milioane de euro.