Cum sunt nuntile in Arabia Saudita si cum este sa fi fotograf in tara celebra pentru faptul ca femeile au enorm de multe restrictii

Arabia Saudita este tara cu cea mai mare segregare dintre barbati si femei. Acestea nu au voie sa conduca masina, nu pot lucra in multe domenii, trebuie sa fie insotite de un barbat din familie care ia pentru ele decizii importante si trebuie sa se acopere total in vesminte negre cand ies in public.Mai mult, femeile nu au acces in multe domenii ale pietei muncii, doar 22% dintre ele lucrand si asta fiindca din 2011 se petrece o oarecare liberalizare a regulilor, iar femeile pot lucra in retail si in sectorul hotelier si pot ocupa si functii publice. Schimbarile nu s-au produs doar fiindca o serie de femei educate le-au cerut, ci si fiindca mai-marii tarii si-au dat seama ca economia tarii cu 33 de milioane de locuitori are de suferit din cauza ca multe milioane de femei sunt excluse din piata muncii.Tasneem Alsultan (Sursa photoktm.com)Schimbarile nu sunt insa suficiente. Arabia Saudita este in continuare plasata pe locul 141 din 144 de state in clasamentul Global Gender Gap pe 2016, un raport al Forumului Economic Mondial privind inegalitatile dintre femei si barbati in ce priveste participarea economica si politica, sanatatea si educatia.Despre viata in Arabia Saudita si mai ales despre nuntile din aceasta tara a povestit pentru HotNews.ro, Tasneem Alsultan care s-a nascut in SUA, a trait si in Anglia dar s-a intors pentru a face facultatea in Arabia Saudita si a simtit pe pielea ei restrictiile impuse femeilor. Ea spune, contrar parerilor generale din Europa de Est, ca fotografiile facute la nunti pot fi artistice si pot da nastere unor frumoase povesti in imagini.Tasneem a facut fotografii la nunti din peste 20 de tari, din Franta si SUA, pana la India, Uruguay si tarile din Orientul Mijlociu (Egit, Qatar, Kuweit, Liban, EAU). La unele nunti fotografiaza contra-cost, la altele nu, insa in acele cazuri obtine dreptul de a publica fotografiile.Cele mai deosebite sunt nuntile din Arabia Saudita pentru ca mai ales la aceste evenimente speciale segregarea dintre barbati si femei se vede extrem de puternic.Conceptiile peiorative despre fotografia de nunta au existat si in Arabia Saudita si in cazul lui Tasneem mama s-a opus ca ea sa faca fotografii la astfel de evenimente, numind-o paparazzi si spunandu-i ca este sub demintatea ei."S-a petrecut o schimbare in perceptie si in Arabia Saudita si, spre exemplu, eu am invatat fotografie de documentar la nunti, nu am studiat fotografia la scoala", povesteste Tasneem.Nuntile saudite sunt cu totul diferite si tocmai de aceea sunt dificile pentru un fotograf care cauta povesti in imagini "La nuntile saudite nu exista alcool, femeile si barbatii stau in saloane diferite si ca fotograf te intrebi cum poti gasi o poveste din aproape nimic fiindca, desi tinutele invitatilor sunt superbe, aproape ca nu exista actiune. Asa ca am invatat sa descopar momente, unele foarte simple, precum o privire sau o atingere de mana", spune ea.Exista muzica la aceste nunti, insa doar femeile danseaza, mirele si mireasa stau la fotografii, apoi el pleaca. "In salonul femeilor este foarte interesant fiindca ele cheltuiesc mult mai mult cu nuntile in comparatie cu barbatii care se aseaza, mananca si apoi pleaca. Femeile poarta tinute extravagante, discuta, stau mai mult si pot face ce vor atat timp cat nu sunt barbati care danseaza in preajma", spune Tasneem Alsultan care adauga ca marele avantaj de a fi femeie este ca ai acces ca si fotograf in locuri unde barbatii nu ar putea intra vreodata.Foto - Tasneem AlsultanSub presiunea mai multor factori si in extrem de restrictivul stat cu capitala la Riad lucrurile incep sa se schimbe in bine, foarte recent fiind anuntate schimbari care dau femeilor mai mult drept de decizie asupra vietii lor.Au mai trecut chiar si in Arabia Saudita vremurile cand parintii decideau cu cine se casatoreau fetele. Acum multi dintre cei care se casatoresc s-au cunoscut pe Twitter sau la mall si un timp relatia a fost tinuta secreta fata de familie. "Sunt oameni normali care se casatoresc", spune Tasneem Alsultan.Sunt femeile atat de oprimate? "Sunt multe schimbari grozave si doar asa poate o societate sa progreseze. Pentru mine nu sunt destul de rapide fiindca sunt nerabdatoare si vreau ca totul sa se intample rapid. As vrea sa avem dreptul sa conducem masini, sa nu mai avem nevoie de un tutore masculin (male guardian). Sunt lucruri care trebuie sa se intample cat mai repede, insa inteleg si ca in tara s-au petrecut deja schimbari importante: femeile nu aveau voie sa lucreze cu publicul si asta s-a schimbat fara agresivitate. Asadar putem schimba lucrurile si fara scandal".Ea mai spune ca exista atat familii conservatoare, cat si unele foarte liberale in gandire care nu se opun dorintelor feteleor, astfel ca ar fi o greseala se se generalizeze ca toate femeile sunt oprimate.Trebuie spus insa ca sunt inca multe familii in care tutorele nu permite femei sa faca studii sau sa se angajeze, astfel ca mai sunt multe de rezolvat.Tasmeen a castigat sectiunea Probleme Contemporane la concursul Sony World Photo Awards cu o serie de fotografii despre povestea unor femei din Arabia saudita, femei care au reusit sa depaseasca obstacolele puse de societate si de stat cand este vorba de casatorie, divort si libertatea femeilor de a alegeTasmenn s-a casatorit la 17 ani si casnicia ei a fost nefericita, traind singura ultimii sase ani ai casniciei, dupa aceea cerand divort, in ciuda faptului ca rudele erau indignate de dorinta ei.