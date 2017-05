​VIDEO Amazon a lansat noul asistent virtual Echo Show care dispune de un ecran tactil de 7 inci

Noul asistent personal poate furniza si raspunsuri ilustrate la diversele intrebari ale posesorilor, afisand fie poze, fie clipuri video. Spre exemplu, Echo Show poate afisa diversele produse despre care user-ul intreaba sau poate reda clipuri YouTube.Cei de la Amazon spun ca noul terminal poate fi folosit pentru a vedea fotografiile facute in diverse ocazii, dar si pentru a face chat video cu familia si prietenii. Echo Show dispune de opt microfoane, astfel ca poate "prinde" cu exactitate solicitarile audio ale posesorului, chiar daca in casa este zgomot.Echo Show poate fi folosita si pentru a controla diversele dispozitive conectate din casa, cum ar fi becurile smart sau incalzirea, daca acestea sunt compatibile.Marele avantaj este ca Echo Show se bazeaza pe asistentul vocal Alexa care a debutat acum peste doi ani pe boxa Echo, a fost prezent pe o multime de terminale, de la masini de spalat, pana la autoturisme. Amazon a pus gratuit la dispozitia dezvoltatorilor asistentul vocal Alexa si zeci de companii l-au inclus in produsele lor, astfel ca prin comenzi vocale vei putea manevra masina de spalat sau ii poti cere autoturismului sa cumpere diverse consumabile.Alexa de la Amazon si-a facut debutul in noiembrie 2014 pe boxa Echo cu care poti vorbi pentru a-i da diverse comenzi legate de apratele din casa. Echo si-a gasit mlioane de clienti in SUA, iar Alexa s-a dovedit extrem de utila si pentru cei care doreau sa asculte muzica sau doreau sa afle rapid, printr-o simpla comanda vocala, cele mai importante stiri ale zilei.De ce a avut Alexa un asa mare succces? Fiindca Amazon a ales sa-l ofere gratuit companiilor care doresc sa-l integreze si fiindca Alexa este foarte flexibil, putand fi rapid adaptat la diverse produse.Practic Alexa poate fi rapid actualizat cu asa-numite skill-uri care pot permite tertelor companii care vor sa-l integreze sa dezvolte cu un minim efort de programare diverse functii noi. La o masina de spalat Alexa poate sa iti spuna cate minute mai sunt pana cand rufele pot fi scoase, iar la un automobil iti poate spune de exemplu cata benzina mai ai sau te poate anunta la pornirea la drum ca urmeaza sa ninga in urmatoarele ore.Acum, marea intrebare este daca aadaugarea unui ecran va fi decisiva pentru a-i convinge pe clienti ca acest produs de 230 de dolari le este util. Cronicile mai putin pozitive spun ca Amazon a lansat practic un mini-televizor sau un radio cu ecran ce nu poate face vanzari mari intr-o vreme in care smartphone-urile indeplinesc o multime de functii.