eMAG va lansa in Bucuresti un serviciu prin care clientul isi poate alege intervalul de livrare si va extinde puternic parteneriatul cu Posta Romana

eMAG a demarat in 2016 un parteneriat cu Posta Romana, oficiile fiind puncte de livrare pentru produsele comandate. Acum sunt putin peste 200 de oficii postale in parteneriat, insa planul este sa se ajunga la 600 pana la final de an.O problema pusa de clienti este ca nu stiu cand vine curierul cu produsele comandate, mai ales ca o buna parte dintre oameni nu au cum sa-l astepte toata ziua. eMAG va lansa peste cateva luni un serviciu care va permite clientilor sa-si aleaga intervalul orar in care doresc sa le fie livrat produsele. putand mai exact sa opteze pentru un interval de trei ore. Serviciul, va fi disponibil la inceput doar in Bucuresti si doar pentru produsele vandute de eMAG, adica pentru circa 100.000 din cele peste 1,3 milioane de produse de pe Marketplace.De asemenea, eMAG va extinde la nivel national si serviciul de livrare in doua ore in orasele cu showroom si va introduce optiunea de livrare pe intervale orare, inclusiv in week-end.In plus, eMAG pregateste un card de credit pentru cumparaturi, in a doua jumatate a anului.In 2017, oferta eMAG va ajunge la aproximativ 2 milioane de produse prin diversificarea unor categorii care atrag tot mai multi clienti online: Home & Deco, Auto, Bricolaj, Articole pentru copii si jucarii, Sport si Fashion. O mica parte dintre produse sunt vandute direct de eMAG, restul fiind in portofoliul magazinelor partenere de pe platforma. La final de 2016 erau 2.200, iar la finalul acestui an obiectivul este sa se ajunga la 7.000 de magazine partenere.eMAG a realizat, in 2016, o cifra de afaceri de 2,02 miliarde lei in Romania, cu 45% mai mult fata de anul trecut. La nivelul intregului grup, eMAG a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 3,12 miliarde de lei in toate tarile, toate companiile. Compania si-a propus sa ajunga la peste 4.500 de angajati la final de an in cele patru tari in care activeaza, de la 3.800 in prezent.In 2016, traficul total eMAG a crescut fata de anul precedent si a ajuns la 270 de milioane de vizite, cu doua luni, septembrie si decembrie, in care mobile-ul a adus peste 60% dintre acestea.Pentru 2017, estimarea eMAG este ca traficul din mobile va depasi pragul de 70% dintr-un total de aproximativ 379 de milioane de vizite estimate pe site.In 2016, eMAG a investit 50 de milioane de euro: 24 in tehnologie, 23 in dezvoltarea internationala, un milion in logistica si 2 milioane in dezvoltarea angajatilor.