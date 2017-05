Comisia Europeana va initia noi anchete in domeniul comertului electronic, dupa ce un raport extins a aratat ca exista practici raspandite ce restrictioneaza concurenta

In ultimii zece ani, o mare parte din producatori au decis sa isi vanda produsele in mod direct consumatorilor, prin intermediul propriilor magazine online de vanzare cu amanuntul, intrand astfel din ce in ce mai mult in concurenta cu distribuitorii lor.

Utilizarea pe scara din ce in ce mai larga a sistemelor de distributie selectiva, in care produsele pot fi vandute doar de vanzatori autorizati preselectati, le permite producatorilor sa isi controleze mai bine retelele de distributie, in special in ceea ce priveste calitatea distributiei, dar si in ceea ce priveste preturile practicate.

Utilizarea sporita a restrictiilor contractuale pentru a controla mai bine distributia produselor. In functie de modelul si de strategia de afaceri, aceste restrictii se pot prezenta sub diverse forme, de exemplu, restrictii legate de stabilirea preturilor, interzicerea accesului pe piata (pe platforme), restrictii privind utilizarea instrumentelor de comparare a preturilor si excluderea din retelele de distributie a actorilor care isi desfasoara activitatea doar online.

Raportul publicat acum prezinta constatarile finale ale Comisiei, tinand seama de observatiile primite in legatura cu raportul preliminar din septembrie 2016 si confirma, in mare masura, concluziile acestui raport preliminar.Ancheta sectoriala a oferit informatii esentiale asupra acestei chestiuni si ii va permite Comisiei sa isi concentreze eforturile asupra asigurarii respectarii normelor antitrust ale UE pe pietele europene ale comertului electronic, ceea ce va implica si initierea de noi investigatii antitrust. Comisia a initiat deja, in februarie 2017, trei investigatii separate referitoare la practicile tarifare din domeniul cazarilor pentru concedii, al distributiei de jocuri video pe calculator si al produselor electronice de larg consum care pot limita concurenta.In plus, ancheta sectoriala a incurajat societatile sa isi revizuiasca din proprie initiativa practicile comerciale. Acest lucru ii poate ajuta pe consumatori sa achizitioneze mai usor produse la nivel transfrontalier si sa beneficieze de preturi mai mici si de posibilitatea de a alege dintr-o paleta mai larga de comercianti cu amanuntul."Anumite practici ale societatilor pe pietele comertului electronic pot restrange concurenta prin limitarea in mod nejustificat a modalitatilor de distribuire a produselor pe intreg teritoriul UE. Raportul nostru confirma acest lucru. Restrictiile respective ar putea limita posibilitatile de alegere ale consumatorilor si ar putea impiedica aplicarea unor preturi mai mici in tranzactiile online. In acelasi timp, consideram ca este necesar sa se asigure un echilibru intre interesele comerciantilor cu amanuntul online si ale celor care isi desfasoara activitatea in magazine traditionale, aceasta fiind in avantajul consumatorilor. Constatarile noastre ne ajuta sa ne concentram asupra asigurarii respectarii normelor UE in materie de concurenta pe pietele comertului electronic", spune comisarul european Margrethe Vestager,.Principalele constatariBunurile de consumRaportul confirma faptul ca dezvoltarea comertului electronic din ultimul deceniu si, in special, transparenta preturilor practicate online si concurenta la nivelul acestora, au avut un impact semnificativ asupra strategiilor de distributie ale societatilor si asupra comportamentului consumatorilor. Rezultatele finale ale anchetei sectoriale evidentiaza urmatoarele tendinte ale pietei:Unele dintre aceste practici pot fi justificate, de exemplu atunci cand vizeaza sporirea calitatii distributiei unui produs. Insa altele ii pot impiedica in mod nejustificat pe consumatori sa beneficieze de o paleta mai larga de produse si de preturi mai mici in cadrul comertului electronic, ceea ce justifica masurile luate de Comisie pentru asigurarea respectarii normelor UE in materie de concurenta.Continutul digitalRezultatele anchetei sectoriale confirma faptul ca pentru furnizorii de continut digital este esential ca titularii de drepturi de autor sa le puna la dispozitie licente de utilizare, acest lucru fiind si un factor determinant al nivelului concurentei de pe piata.Raportul atrage atentia asupra anumitor practici de acordare a licentelor care ar putea ingreuna aparitia unor noi modele de afaceri si servicii online. Orice evaluare a acestor practici de acordare a licentelor in conformitate cu normele UE in materie de concurenta trebuie, totusi, sa ia in considerare caracteristicile industriei continutului.Una dintre principalele concluzii ale anchetei sectoriale este ca aproape 60% din furnizorii de continut digital care au participat la ancheta au convenit prin contract cu titularii de drepturi sa recurga la geoblocare,Furnizorii de continut pot recurge la geoblocare din motive justificate in mod obiectiv, de exemplu pentru a regla chestiuni legate de TVA sau pentru a respecta anumite dispozitii juridice de interes public. Comisia a propus deja acte legislative al caror scop este sa garanteze faptul ca acei consumatori care doresc sa achizitioneze produse si servicii dintrᅡo alta tara din UE, fie online, fie in persoana, nu fac obiectul niciunei discriminari in materie de acces la preturi, de conditii de vanzare sau de plata, cu exceptia cazurilor in care acest lucru se justifica in mod obiectiv dintr-un motiv specific. De asemenea, Comisia a prezentat propuneri referitoare la modernizarea normelor UE privind drepturile de autor, in special pentru a spori accesul la continut audiovizual online la nivel transfrontalier, dar tinand seama, in acelasi timp, de rolul important pe care il detine exploatarea teritoriala a continutului audiovizual in modelul de finantare a sectorului audiovizual european. Ambele propuneri sunt in prezent in curs de negociere cu Parlamentul European si Consiliul.Orice masura de asigurare a respectarii normelor din domeniul concurentei luata in legatura cu geoblocarea ar trebui sa se bazeze pe o evaluare specifica fiecarui caz, care sa includa si o analiza a posibilelor justificari pentru restrictiile identificate.Comisia a initiat ancheta in sectorul comertului electronic in mai 2015, in cadrul Strategiei privind piata unica digitala. In cursul anchetei, Comisia a colectat dovezi de la aproape 1 900 de societati comerciale care isi desfasoara activitatea in comertul electronic de bunuri de consum si de continut digital si a analizat aproximativ 8 000 de contracte de distributie si de acordare de licente.Instituirea unor reguli comune la nivelul UE pentru a proteja consumatorii a fost subiect si in plenul Parlamentului European care a inaintat un set de reguli care sa impiedice site-urile sa impuna geoblocarea si sa preintampine alte tactici comerciale incorecte.Conform noului proiect de lege, autoritatile nationale vor avea puteri sporite pentru a opri practicile comerciale care dauneaza liberei concurente. Regulile propuse isi propun sa acopere vidul legislativ ce apare din cauza ca legislatia difera de la tara la tara. Regulile propuse le-ar da autoritatilor de profil din fiecare tara puteri sporite pentru a investiga si pentru a cere informatii legate de diverse practici ilegale, precum reclamele inselatoare.