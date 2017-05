Unul dintre fondatorii Pixar, Alvy Ray Smith, vine la sfarsitul lunii mai la Bucuresti

Ray Smith si-a luat licenta in inginerie electrica la New Mexico State University in 1965 si in 1970 a luat doctoratul in computer science la Stanford University, In anii 70' a lucrat la Xerox PARC unde au fost dezvoltate tehnologii care l-au inspirat pe Steve Jobs, iar cand a lucrat la laboratorul de grafica de la New York Institute of Technology l-a cunoscut pe Ed Catmull cu care a fondat Pixar.Ray Smith a fost vicepresedinte executiv la Pixar intre 1986 si 1991. Compania are in prezent 850 de angajati si din 2006 este parte a grupului Disney, Studioul este celebru pentru filme de animatie precum Finding Nemo, Cars, Ratatouille sau Toy Story.Alvy Ray Smith va participa la Bucuresti la Unfinished, festival care va fi organizat în perioada 25-28 mai 2017, la sala Dalles din București,Printre speakerii confirmați se numără: Daniel Jones (The New York Times), Ian Daly (Tribeca + WIRED UK), Virgil Abloh (OFF-WHITE + Kanye West Creative Director), Rob Fitzpatrick (The Mom Test), Radu Georgescu (GECAD), Josh Begley (First Look Media), Oana Stănescu (Family), Max Stossel (Time Well Spent), Enrico​ Bossan (Fabrica), Micha Bruinvels (World Press Photo), Mihai & Liviu Popescu (Fratelli), Alice Cabaret (The Street Society), Justin Durazzo (Droga5), Jason Grullon & Guillaume Vaslin - Reimann (Virtu Rocks), Bogdan Nicolai (AList Magazine), Emil Cartiș (Romanian Design Council), Onika Simon (Spokehub), Mihai Botarel (RXM Creative).