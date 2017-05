Uber este un serviciu de transport si poate fi obligata sa detina licentele si permisele obligatorii potrivit dreptului national, spune avocatul Curtii de Justitie a UE

"Platforma electronica Uber, chiar daca este inovativa, se incadreaza in domeniul transportului si ar putea fi obligata sa detina licentele si autorizarile necesare conform cerintelor legilor nationale", se precizeaza in comunicatul semnat de avocatul general al Curtii Europene, Maciej Szpunar.In mai multe tari din UE taximetristii au protestat puternic impotriva Uber si in unele locuri aplicatia a fost scoasa in afara legii. Avizul CJUE reprezinta o lovitura pentru Uber daca soferii care transporta clienti vor fi obligati sa-si ia autorizari similare cu taximetristii clasici.Curtea de Justitie a UE de la Luxemburg a fost solicitata de un judecator spaniol, in urma unei actiuni in instanta depusa in 2014 de o asociatie profesionala a taximetristilor din Barcelona care spunea ca este victima a concurentei neloiale facuta de Uber.Asociatia numita Elite Taxis sustinea ca soferii care fac Uber trebuie sa dispuna de aceleasi licente si autorizatii care le sunt necesare si taximetristilor pentru a face curse.Chiar daca Uber este o platforma electronica, serviciul nu poate fi exceptat de la respectarea regulilor europene din domeniul transportului. Uber "nu poate fi considerata ca simplu intermediar intre soferi si pasageri (...) indubitabil transportul (serviciu care nu este furnizat pe cale electronica) reprezinta principala prestatie a Uber si cea care ii confera sens din punct de vedere econimic", spune avocatul general.Uber a trimis HotNews o reactie la cele spuse de avocatul general al CJUE. Compania spune ca nu suntem in fata unei decizii finale a CJUE si precizeaza faptul ca acest cazu se refera strict la serviciul uberPOP din Barcelona, care intre timp a fost suspendat.A se nota faptul ca insusi Avocatul General precizeaza in opinie ca ¬in ceea ce priveste obiectul litigiului principal, nu se ia in calcul posibilitatea de a bloca sau de a face imposibila utilizarea aplicatiei UBER pe smartphone-uri. Nu a fost solicitata adoptarea niciunei masuri de interzicere sau a oricarui alt tip de decizie in acest sens. Discutia vizeaza doar posibilitatea ca UBER sa furnizeze, prin intermediul aplicatiei sale, serviciul UberPOP in Barcelona¬¬Faptul ca UBER ar putea fi considerata o companie de transport nu va schimba modul in care compania functioneaza deja in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana, acolo unde Uber a gasit o modalitate de a opera in cadrul reglementarilor existente (desi adesea acestea sunt invechite si restrictive). In schimb, va submina o reforma, atat de necesara, a legilor perimate care impiedica milioane de europeni sa acceseze o calatorie sigura sau o modalitate de a castiga un venit in plus doar la apasarea unui buton.¬Conform criteriilor juridice ale Uniunii Europene, UBER este un ¬furnizor de servicii din cadrul societatii informationale¬. Mai multe tari membre au recunoscut acest lucru, printre care se numara si Franta, Lituania sau Estonia, care considera UBER un intermediar online pentru servicii de inchiriere masini cu sofer.