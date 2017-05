Securitatea online: Statistic, cel mai util este ca documentele sa fie pastrate pe trei platforme diferite

Este extrem de bine sa iti stochezi documente prin intermediul programelor sincronizate online, cum ar fi Google Drive, Dropbox, Apple iCloud, Flickr, deoarece majoritatea, daca nu chiar toate, sunt recuperabile in cazul in care telefonul sau laptopul tau se strica, este pierdut sau furat, conform The Guardian Totusi, niciodata nu poti fi sigur de securitatea datelor stocate, fie ca este vorba de servicii sincronizate online, calculatoare, telefoane, USB-uri, carduri SD sau CD-uri. Statistic, cel mai util este ca documentele sa fie pastrate pe trei platforme diferite, a precizat Jack Schofield pentru The Guardian.Specialistul nu recomanda utilizarea unui singur serviciu de stocare online si incurajeaza utilizatorii sa pastreze fisierele importante intr-un DVD sau, in cazul in care au nevoie de mai mult spatiu de stocare, intr-un disc Blu-ray.In cazul pierderii datelor, exista programe de back-up cu ajutorul carora acestea se pot recupera: Carbonite, SugarSync sau Mozy sunt doar cateva dintre acestea.