Microsoft a dat detalii despre urmatorul update major pentru Windows 10 si despre planurile in legatura cu realitatea virtuala

Lansarea pachetului Visual Studio 2017 pentru Mac, ceea ce permite dezvoltatorilor sa lucreze fara probleme in mediile Windows si Mac cu suport complet pentru dezvoltare pentru mobil, web si aplicatii de cloud, preview-uri ale instrumentelor Docker, si suport pentru Functiile Azure si Xamarin.IoT.

Compania a adaugat noi servicii celei mai extinse oferte din industria serviciilor cognitive, avand acum 29 de servicii destinate dezvoltatorilor, cu optiuni unice de personalizare.

De exemplu, a fost prezentat noul add-in PowerPoint numit Presentation Translator, care se foloseste de API-urile de traducere ale Microsoft pentru a facilita traducerea in timp real, in mai multe limbi, pe durata oricarei prezentari.

Pe langa difuzorul smart Invoke de la Harman Kardon cu Cortana, au mai fost semnate parteneriate cu HP privind dispozitivele si cu Intel privind platformele de referinta, pentru furnizarea de dispozitive care includ Cortana.

Microsoft Graph este o structura smart gandita sa conecteze oameni, conversatii, proiecte si continut in cadrul Microsoft Cloud.

Timeline permite utilizatorilor sa se "intoarca in timp" cu ajutorul unei cronologii vizuale care afiseaza activitatea anterioara a unui utilizator si revine rapid la fisiere, aplicatii si website-uri, ca si cum ar fi fost in timp real.

Story Remix imbina amintiri, fotografii si clipuri video pentru a crea automat povesti cu coloana sonora, teme si tranzitii si miscari cinematografice.

Windows 10 Fall Creators Update va include sisteme de realitate mixta (combinand VR si AR), alaturi de parteneri hardware precum Acer sau HP.

Microsoft a dezvaluit primele controlere de miscare Windows Mixed Reality ce nu necesita senzori aditionali externi. Controlere de miscare ofera urmarirea precisa si prompta a miscarilor din campul vizual, folosind senzorii din headset.

Fall Creators Update va aduce experiente noi pentru utilizatorii celor peste 500 de milioane de dispozitive cu Windows 10: un nou concept pentru designul interfatei, experiente creative care vor putea fi portate de pe Windows pe iOS si Android, noi aplicatii disponibile in Windows Store, noi instrumente dedicate dezvoltatorilor si primul sistem de realitate mixta, Windows Mixed Reality, ce permite controlul miscarii fara nevoia de senzori aditionali externi, spune compania.Microsoft Fluent Design System va furniza experiente multi-dispozitiv cu un grad ridicat de interactivitate, promite compania. Pentru dezvoltatori, sistemul Fluent Design este conceput astfel incat sa permita crearea unor aplicatii care sa functioneze pe o gama variata de dispozitive, prin moduri diverse de interactiune.Microsoft Graph este un cadru inteligent care inlesneste conexiunea dintre utilizatori, conversatii, proiecte si continut, utilizand platforma Microsoft Cloud, si asigura fluiditatea experientelor intre dispozitive cu Windows, iOS si Android.Dezvoltat in .NET si distribuit in Windows Store ca Universal Windows Application, Windows Story Remix utilizeaza inteligenta artificiala si algoritmi de deep learning pentru a organiza si folosi fotografiile si clipurile video de pe mai multe dispozitive pentru a compune ￯povesti￯ cu ajutorul lor. Story Remix utilizeaza amintiri, fotografii si clipuri video pentru a crea o experienta narativa cu coloana sonora, teme grafice si efecte cinematografice. Utilizatorii pot crea, de asemenea, experiente de realitate mixta adaugand obiecte 3D in fotografii sau clipuri video pentru a spune o poveste intr-un mod inedit sau pot utiliza fotografiile sau clipurile video ca fundal, pe care pot desena cu Windows Ink.Microsoft isi propune sa transforme Windows si Visual Studio intr-o solutie potrivita pentru toti dezvoltatorii, nu doar pentru aplicatiile dezvoltate in Windows, ci si pentru aplicatiile dezvoltate de pe oricare alta platforma sau dispozitiv.- primul sistem de realitate mixta pentru controlul miscarii care nu necesita senzori aditionali in cameraLa conferinta Build, Cirque du Soleil a dezvaluit modul in care utilizeaza Windows Mixed Reality pentru a transforma modul in care isi imagineaza si produce spectacolele. Pentru a demonstra procesul lor creativ unic, ei au reconstituit o versiune virtuala a scenei spectacolului Kurios, incluzand faimoasa mana mecanica supradimensionata.Noutati anuntate la conferinta