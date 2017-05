Inalti oficiali americani declara ca sunt ingrijorati de presupusele legaturi ale companiei Kaspersky Lab cu autoritatile ruse

Sase oficiali din domeniul securitatii nationale au spus in cadrul unor audieri in Congresul SUA ca sunt ingrijorati de presupusele legaturi dintre Kaspersky Lab si autoritatile ruse. Temerile sunt ca aceasta companie s-ar folosi de prezenta extinsa pe pietele Occidentale pentru a spiona in favoarea Federatiei Ruse.Printre cei care au fost audiati se numara seful NSA, dar si directorul interimar al FBI. "Suntem foarte ingrijorati in legatura cu acest subiect si il analizam in profunzime", a spus directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, intrebat daca are cunostiinta de amenintari informatice ce deriva din soft-ul Kaspersky. Niciunul dintre oficiali nu a dat detalii despre posibilele amenintari.Kaspersky Lab, fondata acum 20 de ani de Evgheni Kaspersky, are 3.600 de angajati, soft-urile sunt folosite de 400 de milioane de clienti, iar veniturile au fost de 620 milioane dolari in 2015. Kaspersky Lab este una dintre putinele companii ruse ale carei produse sunt utilizate pe scara larga in Occident.Produsele companiei au o imagine buna si figureaza in mod constant in top 5 solutii de securitate.Oficialii SUA sunt insa ingrijorati de faptul ca aceasta companie ar fi recrutat diversi oameni care in trecut au avut legatura cu serviciile secrete ruse. In contextul numeroaselor legaturi ale unor inalti oficiali din administratia Trump cu Federatia Rusa, banuielile sunt tot mai numeroase in legatura cu orice companie rusa care are prezenta in SUA.Kaspersky a negat vehement orice legatura cu guvernul de la Moscova. "Compania nu a ajutat si nu va ajuta niciodata vreun guvern al lumii pentru a face spionaj cibernetic. Este total inacceptabil faptul ca suntem acuzati pe nedrept si fara sa existe dovezi ferme care sa sustina aceste acuzatii".Comentand pe Reddit, Evgheni Kaspersky spune ca nu are legaturi cu autoritatile de la Moscova. "Respectuos spun ca nu sunt de acord cu opinia lor si imi pare rau ca acesti domni nu pot folosi din ratiuni politice cel mai bun software din piata", spune seful companiei, referindu-se la oficialii americani care si-au exprimat ingrijorare.Surse: The Guardian, AFP