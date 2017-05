Microsoft critica faptul ca guvernele stocheaza "arme cibernetice" si spune ca uriasul atac trebuie luat ca un semnal de alarma: E ca si cand de la Armata SUA cineva ar fura rachetele Tomahawk

Brad Smith spune ca incidentul ne arata ce se intampla cand guvernele stocheaza diverse vulnerabilitati care ajung din greseala in domeniul public si sunt folosite apoi pentru a crea pagube pe scara larga. "Un scenariu similar cu arme conventionale ar fi cel in care Armata SUA ar vedea ca cineva a furat rachetele Tomahawk". spune oficialul. El spune ca atacul ar trebui sa fie considerat un semnal de alarma si armele cibernetice ar trebui sa fie tratate la fel de serios ca si cele conventionale."Guvernele trebuie sa tina cont de cat de multe pagube ar putea crea civililor detinerea acestor vulnerabilitati si folosirea acestor exploit-uri", spune oficialul companiei care revine cu ideea crearii unei “Digital Geneva Convention” care sa oblige guvernele sa raporteze diversilor vendori vulnerabilitatile informatice detinute si nu sa le stocheze sau sa le vanda.Reamintim ca malware-ul WannaCry s-a raspandit atat de repede fiindca actioneaza automat, fara sa fie nevoie de interventia utilizatorilor. Foloiseste pentru a se propaga o vulnerabilitate mai veche de Windows care a fost descoperita si exploatata de NSA (U.S. National Security Agency) ca arma cibernetica de atac.Microsoft a spus ca este si vina multor utilizatori fiindca nu si-au actualizat sistemele cu patch-ul pe care l-a remis in martie pentru a repara vulnerabilitatea ce a stat la baza acestui atac. "Cum criminalii informatici devin tot mai sofisticati, pur si simplu nu exista niciun mod in care clientii se pot proteja de amenintari in afara actualizarii sistemului de operare", spune Smith.Aici insa este o mare problema. Daca la utilizatorii persoane fizice actualizarea se face destul de simplu, la companii ea implica de multe ori oprirea sistemelor si procedeul este complex, fiind de multe ori amanat la nesfarsit.