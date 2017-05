Ce trebuie sa stie utilizatorii de Windows pentru a se proteja de atacurile WannaCrypt

Utilizatorii care au activat serviciul Windows Update sunt protejati de atacurilor asupra acestei vulnerabilitati. Companiilor care nu au aplicat inca actualizarea de securitate le sugeram sa o instaleze fara intarziere Microsoft Security Bulletin MS17-010

Pentru utilizatorii care folosesc Windows Defender, compania Microsoft a lansat o actualizare in cursul zilei de astazi care detecteaza aceasta amenintare de securitate ca Ransom:Win32/WannaCrypt. Ca o masura de "protectie aprofundata", mentineti la zi software-ul anti-malware instalat pe dispozitivele voastre, recomanda compania IT. Utilizatorii care ruleaza software anti-malware de la orice companie de securitate cibernetica pot verifica cu furnizorul acestuia daca sunt protejati.

Acest tip de atac poate evolua in timp, astfel incat orice strategii suplimentare de protectie aprofundata vor oferi protectie suplimentara. (Spre exemplu, pentru a se proteja in continuare impotriva SMBv1 attacks, utilizatorii ar trebui sa ia in considerare blocarea protocoalelor vechi in retelele lor).

Reamintim ca incepand cu ziua de 12 mai 2017 numeroase organizatii din intreaga lume au fost afectate de o noua varianta de ransomware, care poarta denumirea de "WannaCry". Rapoartele preliminare atesta faptul ca printre victime se afla companii-gigant precum FedEx, operatorul de comunicatii Telefonica din Spania, sau chiar sistemul de sanatate din Marea Britanie (National Health Service). Si uzina Dacia a fost afectata.Compania Microsoft a publicat pe blogul sau urmatorul ghid dedicat utilizatorilor de Windows:"De asemenea, suntem constienti de faptul ca o parte dintre clientii nostri ruleaza versiuni de Windows care nu mai beneficiaza de suportul oficial. Aceasta inseamna ca acesti clienti nu au primit Actualizarea de Securitate amintita mai sus, lansata in luna martie. Avand in vedere potentialul impact al acestor atacuri asupra clientilor si a companiilor acestora, am luat decizia de a face aceasta Actualizare de Securitate disponibila pentru a fi descarcata la scara larga si pentru platformele care nu mai beneficiaza de suport oficial, precum Windows XP, Windows 8 si Windows Server 2003 (vezi link-urile de mai jos)", mai explica reprezentantii Microsoft.Utilizatorii care ruleaza versiuni de sisteme de operare care beneficiaza de suport oficial (Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016) au primit actualizarea de securitate MS17-010 in luna martie. Daca utilizatorii au serviciul de actualizare automata activ sau au instalat actualizarea manual, atunci sunt protejati. "Pe ceilalti clienti ii incurajam sa instaleze actualizarea", se arata in postarea de pe blogul companiei.Unele dintre atacurile observate folosesc tactici cunoscute de phishing printre care si atasamentele malitioase. Utilizatorii trebuie sa fie precauti la deschiderea documentelor din surse neoficiale sau necunoscute. In ceea ce ii priveste pe utilizatorii de Office 365, realizam o monitorizare si o actualizare continua pentru a ii proteja impotriva acestor tipuri de amenintari, inclusiv cele de tip ransom: Win32/WannaCrypt.