Lumea s-ar putea confrunta cu un act grav de "sabotaj digital" care poate crea haos, avertizeaza seful serviciilor secrete olandeze

"Un sabotaj al infrastructurii vitale reprezinta genul de atac care nu va mai lasa sa inchideti ochii noaptea", le-a spus Bertholee altor experti de securitate prezenti la o conferinta de profil la Haga.El a spus ca amenintarile unor astfel de atacuri cibernetice nu sunt imaginare, ci sunt cat se poate de reale si de posibile. El spune ca un sabotaj de proportii este posibil, chiar daca foarte multi nu cred ca el s-ar putea produce.Rob Bertholee este sef al General Intelligence and Security Service of the Netherlands (AIVD).Oficialul olandez spune ca exista conexiuni puternice intre infrastructurile din intreaga lume, fapt ce are mari avantaje, dar si vulnerabilitati."Imaginati-va ce s-ar intampla daca intreg sistemul bancar ar fi sabotat pentru o zi, doua sau o saptamana? Sau ce s-ar intampla daca ar exista o in infrastructura de transport sau daca ar fi un atac cibernetic asupra controlorilor de trafic aerian cand acestia dau instructiuni pilotilor..Ar fi consecinte catastrofale".