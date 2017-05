Samsung Electronics are un nou presedinte in Romania

Hun Lee s-a alaturat echipei Samsung Electronics in anul 2002, in functia de Marketing Manager la sediul central din Coreea. Dupa 10 ani de activitate in domeniul marketingului in cadrul companiei, Hun a devenit director al diviziei europene de Visual Display (2013-2014) si, ulterior, presedinte al Samsung Electronics Cehia (2015-2017).Hun Lee s-a nascut in anul 1971. Acesta a studiat stiintele politice si diplomatia la Universitatea Yonsei din Coreea si detine o diploma de MBA in marketing si strategie, la Facultatea de Stiinte din cadrul Universitatii Duke din SUA. Hun este casatorit si are doua fiice.