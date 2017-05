VIDEO Google mizeaza pe realitatea augmentata si lanseaza Lens, o tehnologie care adauga context imaginilor vazute prin camera telefonului

Google a lansat acum sase ani aplicatia de realitate augmentata Goggles prin care camera telefonului poate recunoaste diverse cladiri sau poate chiar sa rezolve jocuri de Sudoku fotografiate.Acum, Google combina experienta castigata cu Goggles, aplicatia imbnuntatita de-a lungul anilor, cu asistentul de inteligenta artificiala prezentat anul trecut (Google Asisstent). Tehnologia se numeste Lens si compania a dat cateva exemple despre ce poate face: daca indrepti camera spre floarea pe care te pregatesti sa o pozezi, iti va afisa detalii despre ea, iar daca pozezi sticker-ul de pe spatele unui modem unde este si parola, telefonul se conecteaza singur la acea retea.Lens transforma camera dintr-un instrument pasiv, intr-unul activ care "intelege" tot mai multe lucruri din jur si te ajuta sa faci diverse lucruri. De exemplu, daca indrepti camera spre afisul unui concert cu o formatie, Lens te va duce direct la site-ul de unde poti cumpara bilete.O miscare foarte importanta anuntata de Google este ca asistentul vocal va fi disponibil si pe iPhone, acceptand atat comenzi scrise, cat si audio, In curand va putea fi utilizat si pentru a comanda mancare sau a face plati tot de pe iPhone. Google Assistent se gaseste pe mai mult de 100 de milioane de dispozitive.Compania a anuntat schimbari si pe Gmail, userii putand avea la dispozitie o serie de raspunsuri simple prestabilite pe care sa le aplice, spre exemplu, la e-mail-uri ce contin invitatii.Compania a anuntat si imbunatatiri la aplicatia Photos care este folosita de peste 500 milioane de oameni, astfel incat editarea si partajarea fotografiilor si video-urilor sa se faca mai usor. Tehnologia Lens va fi integrarat si ea in Photos.Google a anuntat si noutati legate de noul Android O a carui versiune beta este disponibila pentru dezvoltatori . Se vor adauga noi capacitati multitasking, se va putea face copy-paste de pe un terminal pe altul printr-o selectie smart si functia de auto-completare a numelui, e-mailul-ului si parolei va fi disponibila si in aplicatii.Se adauga noi fonturi si emojii, noi optiuni pentru a limita cat de multe date consuma aplicatiile si ce aplicatii "golesc" bateria.