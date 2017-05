Apple isi anunta clientii ca in curand va factura in lei

In App Store se va plati in lei

Dupa schimbarea monedei, orice precomenzi sau abonamente vor fi facturate in lei, iar soldurile cadourilor iTunes existente vor fi exprimate in moneda locala.Valorificati soldurile cadourilor dvs. cat mai curand posibil, indeamna compania."In timpul schimbarii monedei puteti intampina probleme la vizualizarea, utilizarea sau valorificarea creditului din magazin", se mai spune in mail.Google factureaza deja in lei platile efectuate de clientii sai.