[P] Facultatea de Cibernetica: Sectorul IT ar putea absorbi 584,000 de specialisti romani in anul 2020

In cadrul unui workshop realizat la implinirea a 50 de ani de la fondarea Facultatii de Cibernetica din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti a fost prezentata o estimare a evolutiei cererii de specialisti IT romani. Conform acesteia, in anul 2020 ar putea gasi de lucru in companiile locale in jur de 584,000 de specialisti IT&C, daca acestia ar fi disponibili. Lucrarea a fost realizata de Razvan Bologa si Ana Ramona Lupu si a fost publicata in cunoscuta revista Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, numarul 1/2017. Workshop-ul a fost sponsorizat de compania Crystal System.Distributia teritoriala estimata in cadrul studiului este urmatoarea:Modelul folosit defineste specialistii IT in sens larg, incluzand si persoane care lucreaza in acest domeniu fara a fi programatori. Angajatii din centrele de Business Process Outsourcing (BPO) care au un profil IT sunt de asemenea inclusi in estimare. La realizarea estimarii s-a tinut cont de urmatorii factori: nivelul salariilor din Romania, nivelul salariilor din UE, populatia Romaniei, numarul total de job-uri IT din UE, deficitul de specialisti IT in 2020 estimat de Comisia Europeana(800,000), mobilitatea companiilor si a fortei de munca, lucrul la distanta prin tehnologii moderne si inclinatia tinerilor din Romania spre a studia informatica.Exista si o serie de ipoteze si limitari ale modelului. Cea mai importanta dintre ele este presupunerea ca salariile specialistilor IT din Romania nu vor depasi 13.3 euro/ora in 2020. De asemenea impactului mobilitatii resurselor a fost estimat in mod empiric. In valoarea calculata sunt inclusi si specialistii IT din Romania care lucreaza la distanta (teleworking) pentru companii aflate in strainatate sau cei care aleg sa se mute in alte tari UE ca urmare a cererii de acolo.Ca urmare a discutiilor avute pe marginea subiectului deficitului de specialisti, s-au cristalizat urmatoarele idei:- cresterea cifrelor de scolarizare in facultatile cu profil informatic sau compatibil ar ajuta mult la formarea de noi specialisti. O mare parte din cererea pentru specialisti IT este pentru persoane cu o pregatire complexa care pot face fata unor proiecte sofisticate ce necesita cunostinte din multe domenii. Cererea pentru specialisti cu studii medii este mai redusa;- cifra estimata de autorii studiului privind cererea de specialisti IT in 2020 (584,000) este apropiata de cea mentionata de una din companiile mari participante la workshop care estimeaza ca pe o piata a muncii ideala, in Romania ar fi necesari in jur de 600,000 de specialisti IT;- exista un deficit de profesori de informatica in universitati si scoli. Tinerii prefera salariile mai mari din companiile private. Scutirea de impozitul pe profit a profesorilor de informatica ar ajuta universitatile si scolile sa atraga tineri;- realizarea unei campanii mediatice in favoarea informaticii ar ajuta tinerii sa inteleaga avantajele acestei profesii. Momentan, in mass-media si in retelele sociale sunt mentionate salariile mari ale specialistilor IT, insa profesia e perceputa ca fiind dificila si greu accesibila. Acest fapt nu corespunde realitatii;- o solutie eficienta ar fi si reconversia unor tineri albsoventi de facultati cu profil non-informatic prin realizarea de programe aditionale de formare profesionala in care sa participe universitatile si companiile;- incurajarea initiativelor antreprenoriale de tip start-up in IT este un al mod eficient de a creste numarul de specialisti avand in vedere ca start-up-urile sunt veritabile scoli in domeniul noilor tehnologii.- "Pentru a sprijini dezvoltarea industriei de IT locale am crescut numarul de locuri disponibile in domeniile prioritare intre care intra si informatica", prof. univ. dr. Pavel Nastase, ministru al Educatiei;- "Dezvolarea programelor de studiu ale facultatilor din domeniile prioritare reprezinta politica Academiei de Studii Economice din Bucuresti", prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti;- "Este necesara asigurarea unui nivel adecvat de calitate a absolventilor. Universitatile nu trebuie sa coboare stacheta doar pentru ca exista cerere pe piata muncii." prof. univ. dr. Ion Smeureanu, pro-rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti;- "Programele pentru formarea profesionala a absoventilor de facultati non-IT reprezinta o sansa pentru dezvoltarea de noi specialisti. Compania noastra are o experienta valoroasa in acest domeniu". Costin Avram, sales&delivery VP, Crystal System (sponsor eveniment);- "O crestere intre 50% si 100% a numarului de studenti din domeniul IT ar putea fi absorbita fara probleme de piata locala" Marian Popa, director la Deutsche Bank Global Technologies;- "In acest moment, piata creste cu 14% pe an. Investitia in educatie este importanta, deorece mai multi specialisti inseamna o crestere mai mare" Valerica Dragomir, director executiv ANIS;- "Domeniul IT este unul strategic pentru Romania. Investitiile in acest domeniu se vor intoarce pe termen mediu si lung." Ionel Nitu, presedinte al New Strategy Center;- "Facultatea noastra se afla intr-un proces continuu de imbunatatire a curriculei. Dialogam in mod constant cu companiile din domeniu pentru a asigura o corespondenta intre ce se preda in universitati si piata muncii." prof. univ. dr. Marian Dardala, Decan al Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, ASE, Bucuresti;- "Avand experienta universitatilor din Occident, pot sa va spun ca in alte tari atentia cade pe o pregatire temeinica a studentilor si mai putin pe tehnologii efemere." prof. univ. dr. Gheorghe Silaghi, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca;- "Industria de IT este foarte dezvoltata in zona de Vest a tarii. Facem eforturi constante pentru a asigura resursele umane necesare." prof. univ. dr. Mihaela Muntean, Universitatea de Vest din Timisoara.- Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica (DICE) din Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica (CSIE) are peste 50 de ani de traditie in domeniul Informaticii Economice, fiind una din primele entitati academice de profil infiintate in lume in anii '60. Facultatea combina cursuri de dezvoltare software cu materii de business oferind o educatie adecvata Societatii Informationale si Revolutiei Industriale 4.0. In anul 2017 se implinesc 50 de ani de la infiintarea Facultatii de Cibernetica, aceasta datand inca din anul 1967 prin HCM 2365/23.Sep.1967;- Crystal System este o companie de consultanta IT si dezvoltare software care este un partener al ASE de peste 12 ani. Crystal System s-a implicat constant in actiuni care au avut drept scop formarea la cel mai inalt nivel al studentilor din cadrul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica din cadrul ASE Bucuresti. Compania are peste 300 de angajati si este activa in mai multe tari europene;- Asociatia "Clubul Informaticii Economice - CyberKnowledgeClub" (CKC) este o organizatie non-profit fondata de catre membri ai DICE, CSIE, ASE. CKC reprezinta o punte intre companii si mediul academic care initiaza proiecte de formare a studentilor in spiritul cerintelor economiei reale. CKC a implementat cu succes un proiect de reforma curriculara in IT si organizeaza anual o conferinta stiintifica recunoscuta international.