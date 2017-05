VIDEO Supercomputerul AlphaGo l-a invins pe geniul chinez al jocului de go, Ke Jie

AlphaGo a castigat prima dintre cele trei partide in fata numarului unu mondial Ke Jie, 19 ani.Computerul, creat de DeepMind Technologies, o filiala a Google specializata in inteligenta artificiala, a starnit senzatie anul trecut cand l-a invins pe marele maestru sud-coreean Lee Se-Dol cu 4-1. A fost prima oara cand un soft a invins un jucator de top intr-un meci intreg.AlphaGo este dotat cu algoritmi care ii permit sa invete din experientele sale.Tanarul Ke Jie a preluat provocarea. Dar s-a confruntat cu o prima problema cand s-a trezit invins intr-un joc online de un adversar misterios - care mia tarziu s-a dovedit a fi AlphaGo.In 1997, campionul mondial la sah Garry Kasparov a fost invins de computerul Deep Blue al IBM.La go, provocarea pare mai grea decat la sah - marimea tablei (19 linii pe 19) ofera un numar incalculabil de configuratii posibile, iar derularea jocului asculta de concepte strategice care merg dincolo de simplul calcul matematica, oricat de puternic ar fi.Asta inseamna ca intuitia si creativitatea sunt esentiale pentru a castiga la nivele foarte inalte. Doua domenii in care oamenii cred ca sunt - inca - superiori computerelor.