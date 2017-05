Bitdefender: Peste jumatate dintre romani folosesc programe si sisteme de operare invechite

Astfel, circa 51% dintre respondenti nu isi actualizeaza constant soft-urile de pe terminalele folosite, principalul motiv fiind acela ca nu gasesc timp sa faca asta (circa 35%). Urmeaza cei care nu stiu cum sa faca un update sau nu stiu exact cand sistemul de operare si programele primesc actualizari din partea producatorilor (25%). Asta desi companiile respective informeaza in mod vizibil si sugestiv de fiecare data cand apare un update, iar actualizarea presupune de cele mai multe ori un simplu click, urmat de cateva minute de asteptare.Apoi, 20% dintre cei chestionati nu considera utile actualizarile si nu inteleg clar beneficiile acestora, iar 5% mentioneaza inclusiv teama de a nu bloca complet dispozitivul sau de a-l incetini dupa trecerea la noile versiuni. Restul spun ca nu au nevoie de update-uri si prefera sa foloseasca softurile asa cum sunt.Mai grav, doi din zece romani spun ca nu au actualizat vreodata sistemul de operare si programele folosite, avand pe dispozitive aceleasi softuri din momentul cumpararii, inclusiv Windows XP, sistem de operare pentru care producatorul a incetat sa mai dezvolte actualizari de securitate de circa doi ani.Iata cateva riscuri la care se expun utilizatorii care evita sa foloseasca programe si softuri actualizate la zi:- Atacatorii pot sa exploateze vulnerabilitati deja cunoscute si remediate ulterior de catre producatorii respectivului software si pot tinti victime care inca folosesc varianta neactualizata a respectivelor programe, asa cum s-a intamplat recent in cazurile WannaCry si Adylkuzz. Mizand pe faptul ca unii utilizatori nu trec la cea mai noua varianta de program de indata ce aceasta e disponibila, raufacatorii ii pot infecta cu amenintari informatice, precum ransomware (care cripteaza datele si apoi cer bani pentru deblocarea lor), troieni bancari (care fura datele financiare si apoi golesc conturile victimelor) sau pot crea retele de terminale (botnet) si apoi opri activitatea unor site-uri populare.- Utilizatorii sunt expusi si tentativelor de invadare a vietii personale, din moment ce atacatorii pot controla intreaga retea de acasa, odata ce amenintarea este instalata pe un dispozitiv. Camera de filmat de la laptop si smart TV sau microfonul de la calculator sau din dispozitivele inteligente pot fi controlate de la distanta si transformate in unelte de spionaj.- Mare parte dintre cei care folosesc programe piratate nu le pot actualiza pe toata durata folosirii acestora, deoarece producatorul are posibilitatea sa blocheze aplicatia folosita ilegal. De aceea, specialistii in securitate cibernetica ai Bitdefender recomanda cu tarie folosirea soft-urilor si aplicatiilor cu licenta.- Un alt inconvenient este si acela ca utilizatorii nu folosesc la potential maxim respectivele programe, dat fiind ca producatorii adauga constant noi elemente care sa imbunatateasca experienta in utilizare si sa remedieze eventualele probleme tehnice aparute pe de-a lungul timpului.- O solutie de securitate performanta si actualizata la zi nu va functiona la capacitate maxima pe un sistem de operare invechit si, deci, nu va garanta protectie impotriva celor mai multe atacuri informatice. Pentru a beneficia de protectie cat mai mare, sistemul de operare si programele folosite trebuie sa primeasca constant actualizari de la producatori, lucru posibil doar prin update regulat la cea mai noua versiune disponibila.Studiul iSense Solutions a fost realizat la comanda Bitdefender in Romania, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Germania, Franta si Australia, la finalul anului 2016, pe un esantion reprezentativ de 2.037 respondenti. Marja de eroare pentru studiul realizat pe respondentii din Romania este de ᅡ5% la un nivel de incredere de 95%.