Wannacry a afectat si computerele Postei din Rusia, unele terminale nu functioneaza nici acum

Ransomware-ul Wannacry a afectat sistemul automat de management a cozilor de la Posta Rusa, astfel ca o multime de terminale touch-screen nu au mai functionat si la unele oficii erau nefunctionale si in aceasta saptamana, spun surse citate de Reuters.Posta Rusa are 350.000 de angajati.Infectarea s-a transims rapid si din cauza ca pe terminale rula mai ales sistemul de operare Windows XP pentru care Microsoft nu a mai dat update-uri de securitate din 2014. Rata pirateriei software este in Rusia de peste 64%, mult peste media mondiala de 39%. O licenta de Wiundows 10 costa echivalentul a 140 de dolari.Din cele 300.000 de computere afectate la nivel mondial de ransomware-ul Wannacry aproximativ o cincime sunt din Rusia unde a fost afectat si Ministerul de Interne, Caile Ferate Ruse, dar si operatorul telecom MegaFon.