Programul de inteligenta artificiala AlphaGo al Google a castigat in China intalnirea cu campionul mondial la jocul de Go

Numarul unu mondial a fost suparat in mod vizibil de cum a decurs jocul, iar acest lucru s-a vazut din gesturile sale (si-a trecut des mana prin par si a pus si capul pe masa). "Anul trecut AlphaGo juca in stilul oamenilor, dar acum cred ca joaca precum un Zeu al Jocului de Go", a spus tanarul Ke dupa meci. Reamintim ca in martie 2016 supercomputerul l-a invins cu 4-1 pe campionul Lee Sedol din Coreea de Sud. Intalnirea s-a desfasurat pe principiul cel mai bun din trei meciuri, dar a fost decisa dupa doua.Versiunea din acest an, numita AlphaGo Master, este mai performanta decat cea de anul trecut, fiind capabila sa invete si din propriile meciuri pe care le simuleaza, nu doar din jocuri desfasurate in trecut intre oameni. "Principala noutate este ca AlphaGo a devenit propriul profesor. Asta inseamna nu doar ca invata intr-un mod mult mai general si deci joaca si mai bine Go, dar si ca poate fi folosit la alte tipuri de aplicatii", spune Dave Silver, programator sef la proiect.Multi credeau ca vor trece 15-20 de ani pana cand un computer va putea sa invinga un campion mondial la Go, insa realitatea a dovedit ca inteligenta artificiala a avansat mult mai repede decat s-ar fi crezut. Victoria de acum este cu atat mai simbolica cu cat s-a petrecut in China, tara in care serviciile Google sunt blocate de ani buni. Inclusiv live-stream-ul meciului a fost blocat pe YouTube.Go este un joc de strategie ce consta in plasarea unor piese albe si negre (stones) pe o tabla 19X19 cu 361 de pozitii. Este unul dintre cele mai complicate jocuri create vreodata, in el contand foarte mult intuitia de moment. Scopul este sa controlezi peste jumatate din tabla de joc. Go a fost inventat in China, acum peste 2.500 de ani.Jocul este mult mai complex decat sahul si este mult mai greu de estimat cine va castiga. La inceput sunt 361 de mutari posibile si la un moment dat sunt in medie 200 de pozitii vacante pe tabla, fata de 20 in medie, la sah. In plus, daca un joc de sah se termina in medie in 80 de mutari, la Go numarul este aproape dublu.La Go, oamenii au de partea lor intuitia, dar sunt limitati de faptul ca pot obosi, se pot enerva si pot deveni neatenti, ceea ce afecteaza grav performantele de joc. In plus, exista o limitare mentala fiindca din cauza complexitatii, Go este un joc care poate fi jucat de maxim 1.000 de ori/an de oameni, in timp ce computerul poate rezista la milioane de jocuri.Surse: Reuters, Finacial Times