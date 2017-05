Apple lucreaza la Motorul Neural, un procesor dedicat inteligentei artificiale

Mai exact, Apple lucreaza la un procesor dedicat special operatiunilor legate de AI, potrivit unei persoane care cunoaste situatia, noteaza publicatia citata.Cipul, cunoscut in interiorul companiei ca Motorul Neural Apple, va imbunatati modul in care produsele gigantului american realizeaza diferite functii ce altfel necesita inteligenta umana, precum recunoastere faciala sau a vocii, a spus sursa, ce a dorit sa ramna anonima pentru ca produsul nu a fost anuntat public.Apple a refuzat sa comenteze subiectul.Inginerii Apple sunt intr-o cursa de urmarire a rivalilor de la Amazon si Alphabet in domeniul inteligentei artificiale, unul cu o dezvoltare exploziva.Desi Siri a oferit Apple un avantaj din timp in sectorul recunoasterii vocale, competitorii au fost mult mai agresivi in folosirea AI in produsele lor, printre exemple fiind Echo oferit de Amazon si asistentul digital Home de la Google.Un procesor AI ar oferi Apple posibilitatea sa integreze capacitati mai avansate in device-uri, in special in cazul masinilor autonome si a produselor cu realitate augmentata.“Doua din domeniile pe care Apple isi pariaza viitorul necesita AI. In inima realitatii augmentate si a masinilor acre se conduc singure sta inteligenta artificiala”, a explicat Gene Muster, fost analist Apple.