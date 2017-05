Industria de software si servicii IT din Romania va depasi pragul de 4 miliarde euro in 2017

Cifra de afaceri a sectorului de 3,6 miliarde de euro inregistrata in 2016 este datorata in primul rand exporturilor de software si servicii, a caror valoare a crescut cu 18,7% fata de 2015. In acelasi timp, valoarea pietei interne este in scadere cu 5,7% fata de 2015, in conditiile in care editia anterioara a studiului anticipa o crestere de 4,6%.Prognoza de crestere medie anuala pentru urmatorii trei ani se pastreaza in continuare la aproximativ 15%, in stationare fata de estimarea comunicata in editia 2016 a studiului.Exportul de software si servicii IT a ajuns in 2016 la 2,6 miliarde de euro, cu aproape 19% mai mult fata de 2015, reprezentand 74% din cifra de afaceri a sectorului. Estimarile arata ca ponderea exporturilor in totalul cifrei de afaceri a sectorului este in crestere si va atinge 79% in 2020, in conditiile curente ale pietei.In ceea ce priveste piata interna, care reprezinta aproximativ 26% din veniturile totale ale sectorului, aceasta a inregistrat o scadere neasteptata fata de anul precedent, ajungand la doar 935 milioane de euro. Analiza pietei interne arata o evolutie timida si pentru perioada urmatoare, manifestare a unui consum scazut de tehnologie in raport cu nevoile estimate, in special in sectorul public, dar si in cel privat.