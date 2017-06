​VIDEO Apple a lansat boxa inteligenta HomePod care va costa 349 dolari in SUA

Boxele "smart" care functioneaza cu comenzi vocale au vanzari de ordinul milioanelor in SUA, iar modelele cele mai cautate sunt Amazon Echo (179 dolari) si Google Home (104 dolari). Prima a fost lansata in 2014, iar a doua, in 2016.Compania condusa de Tim Cook intra mai tarziu in piata, dar o face in stilul tipic: cu un produs mult mai scump, insa mizand pe faptul ca este un produs de lux, marca Apple. HomePod are 17 cm inaltime, 14 cm latime si cantareste 2,5 kg.Utilizatorii vor interactiona cu boxa prin intermediul asistentului vocal Siri care a fost si el imbunatatit. Apple insista pe o caracteristica a HomePod: este un player excelent, cu sapte difuzoare, amplificator si sase microfoane.Apple spune ca Siri poate face mai multe si poate raspunde la mult mai multe intrebari de context. De exemplu in timp ce o melodie este redata poti intreba .HomePod va fi integrata cu iTunes, iar compania se asteapta la o crestere importanta a veniturilor din muzica.