Kasperky Lab a depus plangere impotriva Microsoft in UE, sustinand ca gigantul american face abuz de pozitie dominanta in domeniul solutiilor antivirus

Kaspersky spune ca Microsoft instaleaza propriul antivirus Defender pe Windows 10, dezinstaland alta programe de protectie ale companiilor concurente."Aceste actiuni ale Microsoft duc la un nivel scazut de protectie pentru utilizatori, le limiteaza dreptul de a alege si aduc pierderi financiare atat pentru utilizatori, cat si pentru producatorii de securitate", spun cei de la Kaspersky Lab.Reprezentantii CE confirma ca au primit plangerea redactata de compania rusa care a trimis scrisoare si la autoritatea germana din domeniul concurentei.Kaspersky Lab spune ca sistemul de securitate al Microsoft este inferior, dar compania il promoveaza in mod agresiv, in ciuda faptului ca utilizatorii aleg altceva. Evgheni Kaspersky sustine ca Microsoft dezinstaleaza alte programe antivirus cand utilizatorii fac upgrade la Windows 10 si acestia trebuie sa se multumeasca cu Windows Defender.Microsoft a adus in ultimii ani o serie de imbunatatiri solutiei sale antivirus si l-a integrat by default in Windows 10. Seful companiei ruse spune ca Microsoft isi dezinformeaza utilizatorii si ca ar trebui sa existe sanse egale pentru toate sistemele antivirus.Surse: Reuters, The Verge