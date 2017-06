Uber a concediat peste 20 de persoane dupa ancheta legata de acuzatiile de hartuire sexuala

Uber a fost intens criticata pentru modul in care unele angajate au fost tratate si, ca urmare, au fost declansate doua anchete care au analizat 215 plangeri care includeau hartuire sexuala si discriminare.Firma de avocatura Perkins Coie care a analizat plangerile a recomandat sa nu se ia nicio masura in 100 de cazuri si alte 57 sunt inca evaluate. Uber a decis sa concedieze 20 de angajati, alti sapte au primit avertisment final si 31 vor face programe de training.Dintre cele 215 plangeri analizate, aproape 50 au fost pe tema hartuirii sexuale si 54 pentru discriminare.Uber a anuntat saptamana aceasta numirea a doua femei pe posturi importante.La companie femeile reprezinta 36% din angajati, media industriei IT fiind de 15%. In multe companii de tehnologie femeile sunt discriminate, iar subiextul este discutat tot mai des si se cauta solutii.