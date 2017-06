Gigantul japonez Softbank a cumparat de la Alphabet compania Boston Dynamics, celebra datorita robotilor sai spectaculosi

Softbank este un grup de tehnologie care a anuntat lansarea unui mare fond de investitii in valoare de 93 miliarde dolari pentru a investi in sector si, acum a cumparat si grupul japonez de robotica Schaft, tranzactia totalizand aproximativ 100 milioane dolari.Google a cumparat Boston Dynamics in 2013, compania avand radacini puternice la Massachusetts Institute of Technology. Atrunci, Andy Rubin, creatorul sistemului Android, lucra inca la Google si construia o echipa de specialisti in robotica pentru un proiect cunoscut sub numele de Replicant in interiorul companiei.Lucrurile s-au schimbat insa. In 2014 Rubin a plecat, iar Google s-a reorganizat sub forma holding-ului numit Alphabet.Softbank este o forta pe piata media si telecom, avand o valoare de piata de 68 miliarde dolari. In 2016 japonezii au cumparat cu 32 miliarde dolari creatorul britanic de procesoare ARM. Compania este condusa de Masayoshi Son, unul dintre cei mai respectati oameni de afaceri din Asia. In ultimii ani Softbank a fost parte in 140 de tranzactii, compania detinand divizia japoneza a Vodafone, dar si Sprint, al patrulea cel mai mare operator telecom din SUA.Softbank a investit si in gigantul online chinez Alibaba. Cele mai mari achizitii ale Softbank, in afara de ARM, au fost in 2013 (cand a preluat cuu 22 mld dolari 77% dina ctiunile Sprint Nextel) si in 2006 (cand a cumparat cu 15 mld dolari divizia japoneza a Vodafone).