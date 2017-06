​VIDEO Tim Cook, CEO Apple: Nu sunt ingrijorat de computerele care ar putea gandi precum oamenii, ci de oamenii care gandesc precum computerele

"Nu ma tem de faptul ca inteligenta artificiala le va da computerelor abilitatea de a gandi precum oamenii. Sunt mai ingrijorat de oamenii care gandesc precum computerele, fara valori si compasiune si fara teama de consecinte", a spus Tim Cook care lucreaza din 1998 la Apple si din 2012 este sef al companiei, dupa moartea lui Steve Jobs.Vorbind in fata a mii de studenti de la MIT, Tim Cook a laudat beneficiile aduse de cele mai noi gadget-uri, de retelele sociale si de tehnologie in general, dar a avertizat ca tehnologia poate sa si dezbine cand e vorba de chestiuni legate de securitate si confidentialitate."Uneori, fix tehnologia gandita sa ne uneasca ajunge sa ne dezbine. Nu-i ascultati pe si, pentru Dumnezeu, nu deveniti ", spune seful Apple referindu-se la celebrii "troli de pe internet", provocatorii care lanseaza o discutie in ideea de a crea un c.onflict.Trolii agita spiritele pe subiecte clasice care starnesc controverse uriase. In tehnologie astfel de subiecte sunt Android vs iOs, Mac vs PC, iar in alte domenii exemplele pot fi nenumarateSi Steve Jobs a tinut un discurs universitar care a facut istorie, in 2005 la Stanford University.