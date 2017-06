Viitor incert pentru seful Uber - Travis Kalanick este criticat intens pentru stilul de conducere

Surse apropiate discutiilor spun ca seful Uber ar putea fi fortat de board-ul de conducere sa aiba un rol mai limitat de decizie in cadrul companiei. Kalanick, caruia i-a murit recent mama intr-un accident, nu a avut niciun concediu de cand a fondat Uber si anuntase ca vrea sa se retraga o perioada. Se vehiculeaza insa ca perioada ar putea fi de trei luni, insa ce se intampla dupa, reprezinta marea intrebare, existand doua scenarii: fie ca va fi fortat sa demisioneze din functia de CEO, fie ca va ramane CEO, insa cu puteri mai restranse in companie.Uber a fost subiectul mai multor scandaluri in ultimele luni, din cauza culturii viciate din companie, dar si fiindca exista un proces cu Waymo, parte a holding-ului Alphabet, care acuza un fost sef ca a plecat cu o multime de date confidentiale despre programul de testare a masinii fara sofer.Kalanick si-a castigat o reputatie de om dificil, agresiv si imatur, fiind celebru episodul cand injura un sofer care-i reprosa diverse lucruri legate de aplicatie. Chiar si Kalanick admitea ca trebuie sa se maturizeze, Arianna Huffington, membra a board-ului companiei, spunea ca el nu mai poate fi "un antreprenor certaret", ci ca trebuie sa se comporte precum liderul unei mari companii.O parte dintre investitori spun ca fondatorul are mult prea multa putere in companie si ca rolul lui trebuie diminuat. In plus, surse citate de New York Times spun ca este foarte posibil ca unul dintre ajutoarele lui Kalanick, Emil Michael, sa fie fortat sa demisioneze, numele sau aparand in mai multe scandaluri.Teama principala este ca se va creea un vid de putere la varful Uber daca si rolul lui Kalanick se va diminua, mai ales ca recent si alti directori importanti au parasit compania.Sase directori din subordinea lui Kalanick au plecat din februarie si pana in prezent, iar Uber cauta un director financiar si unul operational.Surse: New York Times, BBC