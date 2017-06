Foxconn spune ca Apple si Dell se vor alatura consortiului care va face o oferta pentru ravnita unitate de cipuri de memorie a Toshiba

Conglomeratul Toshiba are 142 de ani vechime, insa rar a trecut prin momente mai grele fiindca divizia de energie nucleara Westinghouse din SUA intra in faliment si grupul ar putea afisa cele mai mari pierderi anuale din istoria sa: peste 9 miliarde dolari.Cum Toshiba are nevoie de bani, a fost nevoita sa scoata la vanzare unitatea de cipuri de memorie pe tehnologia NAND redenumita Toshiba Memory. Toshiba este locul doi pe piata memoriilor NAND cu o cota de 19% in 2015, pe primul loc fiind Samsung, cu 31%. Western Digital are 16% din piata, Micron are 15%, iar Intel, 7%. Memoria flash de tip NAND a fost prezentata de Toshiba in 1989 si s-a dovedit a fi foarte utila la dispozitive care au nevoie de capacitate mare de stocare a datelor si la care aceste date sunt sterse frecvent.Nu este de mirare ca Toshiba a starnit interesul a peste zece companii dupa ce a anuntat ca divizia de procesoare este la vanzare. Compania are o productie ridicata si este faimoasa si pentru produsele de inalta calitate. Cine va cumpara Toshiba Memory va schimba ordinea pe piata procesoarelor NAND.Terry Gou, seful Foxconn, a spus ca Apple este sigur in consortiu si ca Tim Cook a aprobat participarea companiei. Foxconn nu ar fi avut singura vreo sansa sa cumpere divizia de la Toshiba, fiindca japonezii au spus ca nu vor sa instraineze tehnologie de varf, iar legaturile puternice cu China erau un motiv intemeiat.Gou a spus insa ca acest consortiu urias nu are capital chinez si are avantajul ca nu va atrage evaluari atat de detaliate din partea autoritatilor antitrust. "Elementul cheie este ca toti suntem clienti, toti suntem utilizatori", spune Gou care a precizat ca Foxconn (si divizia Sharp) nu va avea mai mult de 40% din consortiu.Zvonurile sunt ca Toshiba va anunta pe 15 iunie cui ii va vinde unitatea, insa exista un consortiu rival din care face parte Western Digital, dar si un fond de investitii sustinut de guvernul japonez.