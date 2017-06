De ce Romania si Bulgaria sunt tarile UE cu cea mai mare pondere a femeilor in IT

Datele Eurostat arata ca in Romania si Bulgaria ponderea femeilor in IT este de peste 27%, in timp ce tarile baltice si Finlanda stau si ele bine. Cum se explica insa ponderea atat de mare pentru tara noastra si pentru vecina de la sud?Un raspuns tine si de perioada comunista cand femeile nu primeau concediu lung de maternitate si erau incurajate (si de multe ori nu aveau incotro) sa presteze munci grele in uzine, munci rezervate in general barbatilor in tarile occidentale.Locurile de munca din inginerie si cercetare erau considerate prestigioase si erau ravnite, multe femei avand acces la ele si vazand in asta o modalitate de a castiga mai bine.Urmarile situatiei din perioada comunista se vad si in alte industrii, un exemplu interesant fiind grupul Renault Romania unde ponderea femeilor este mult peste media mondiala si peste Franta.In prezent femeile sunt motivate sa lucreze in IT mai ales de salariile care sunt mult peste media nationala, dar si de programul flexibil din unele companii care le permit sa lucreze de acasa. Daca in SUA sau in Europa de Vest sunt greu de gasit companiile de IT in care femeile reprezinta jumatate din efectiv, in Romania si Bulgaria exista exemple.In plus, femeile reprezinta 29% din totalul studentilor la cibernetica in Romania, in timp ce ponderea este de 34% in Bulgaria si de 32% in Belgia.