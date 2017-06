Google promite masuri stricte pentru eliminarea continutului extremist de pe YouTube

Desi YouTube a luat masuri pentru a inlatura mare parte din continutul care incita la violenta, marea problema este legata de cantitatea uriasa de video-uri pe care userii o incarca: 400 de ore de video in fiecare minut.YouTube spune ca politicile sale de depistare si eliminare a clipurilor ce promoveaza vederi extremiste si incita la violenta sunt acum si mai stricte, compania dedicand acestui domeniu si mai multe resurse tehnice.Mai complicata este situatia clipurilor care, desi nu incalca regulile site-ului pentru a fi eliminate, promoveaza superioritatea unei anumite religii, fara a incita propriu-zis la violenta. In aceasta categorie intra clipuri cu predicatori islamici ce au pareri controversate si care ii pot influenta pe tinerii care gasesc si ajung sa urmareasca aceste clipuri pe YouTube.Pentru aceste clipuri aflate "la limita" YouTube adopta o alta strategie care le va face mai greu de gasit si mai greu de promovat. Vor fi insotite de un mesaj de averisment, nu pot contine publicitate, nu vor putea fi postate comentarii si nici nu pot fi recomadate.Sursa: New York Times