Seful Uber a demisionat la presiunea investitorilor, scrie The New York Times

New York Times scrie ca cinci dintre cei mai mari investitori ai companiei au redactat o scrisoare cu titlul “Moving Uber Forward” in care acestia spun ca CEO-ul trebuie sa plece imediat din functie. Kalanick va ramane in board-ul de conducere si nu a avut incotro decat sa accepte dorinta actionarilor.Actionarii suparati pe Kalanick sunt de la fonduri de investitii care au adus sume uriase la Uber si care impreuna au 40% dintre drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. Investitorii care au cerut plecarea lui Kalanick sunt de la companii precum Benchmark, First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures si Fidelity Investments.Uber a primit peste 11 miliarde dolari finantare din 2009 si pana in prezent, cateva miliarde venind din Arabia Saudita. Se intampla rar cu un CEO cunoscut din Silicon Valley sa fie fortat public sa demisioneze, mai ales ca investitorii apreciaza personalitatile indraznete si agresive in business.Insa in cazul lui Kalanick s-au acumulat atat de multe scandaluri, incat investitorii se tem ca Uber ar putea fi afectata grav.Uber este celebra pentru stilul agresiv in care intra si se comporta in diverse piete, acest stil fiind imprimat de Kalanick.Uber a fost subiectul mai multor scandaluri in ultimele luni, din cauza culturii viciate din companie, dar si fiindca exista un proces cu Waymo, parte a holding-ului Alphabet, care acuza un fost sef ca a plecat cu o multime de date confidentiale despre programul de testare a masinii fara sofer.Kalanick si-a castigat o reputatie de om dificil, agresiv si imatur, fiind celebru episodul cand injura un sofer care-i reprosa diverse lucruri legate de aplicatie. Chiar si Kalanick admitea ca trebuie sa se maturizeze, Arianna Huffington, membra a board-ului companiei, spunea ca el nu mai poate fi "un antreprenor certaret", ci ca trebuie sa se comporte precum liderul unei mari companii.O parte dintre investitori spun ca fondatorul are mult prea multa putere in companie si ca rolul lui trebuie diminuat.