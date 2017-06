Toshiba a ales sa vanda unitatea de chip-uri de memorie catre un consortiu condus de investitori japonezi

Grupul declarat castigator este format din fondul de investitii Innovation Network Corporation of Japan (sutinut de guvernul de la Tokyo), Banca de Dezvoltare a Japoniei si fondul de investitii Bain Capital. Cei de la Toshiba spun ca acest consortiu a prezentat cea mai buna oferta, nu doar ca valoare, ci si ca planuri legate de pastrarea numarului de angajati si de faptul ca tehnologia sensibila va ramane in Japonia.Aspectul legat de pastrarea tehnologiei in Japonia a fost esential si este unul dintre motivele pentru care Foxconn (companie cu peste un milion de angajati in China), nu a castigat, desi a format un consortiu puternic.Membrii acestui consortiu discuta cu SK Hynix din Coreea de Sud si cu Mitsubishi UFJ Financial Group pentru finantare.Conglomeratul Toshiba are 142 de ani vechime, insa rar a trecut prin momente mai grele fiindca divizia de energie nucleara Westinghouse din SUA intra in faliment si grupul ar putea afisa cele mai mari pierderi anuale din istoria sa: peste 9 miliarde dolari.Cum Toshiba are nevoie de bani, a fost nevoita sa scoata la vanzare unitatea de cipuri de memorie pe tehnologia NAND redenumita Toshiba Memory. Toshiba este locul doi pe piata memoriilor NAND cu o cota de 19% in 2015, pe primul loc fiind Samsung, cu 31%. Western Digital are 16% din piata, Micron are 15%, iar Intel, 7%. Memoria flash de tip NAND a fost prezentata de Toshiba in 1989 si s-a dovedit a fi foarte utila la dispozitive care au nevoie de capacitate mare de stocare a datelor si la care aceste date sunt sterse frecvent.Nu este de mirare ca Toshiba a starnit interesul a peste zece companii dupa ce a anuntat ca divizia de procesoare este la vanzare. Compania are o productie ridicata si este faimoasa si pentru produsele de inalta calitate. Cumparatorii Toshiba Memory vor schimba ordinea pe piata procesoarelor NAND.