​VIDEO Mark Zuckerberg schimba misiunea Facebook: Avem o responsabilitate. Vrem sa-i ajutam pe oameni sa construiasca grupuri. Vrem sa-i apropiem, nu doar sa-i tinem conectati

Misiunea declarata a Facebook era pana acum "sa dea oamenilor puterea sa distribuie si sa faca lumea mai deschisa si conectata (in versiuena originala to give people the power to share and make the world more open and connected). De acum noua misiune este "sa dea oamenilor puterea de a construi comunitati si sa aduca oamenii mai aproape unii de altii (in original: To give people the power to build community and bring the world closer together).Zuckerberg admite ca nu-i suficient doar sa ajuti oamenii sa stabileasca diverse conexiuni online si ca sunt mult mai multe de facut. "Este important sa le dai oamenilor o voce, sa fie exprimate cele mai diverse opinii si trebuie sa muncim sa construim lucruri care sa ne uneasca si sa ne permita sa avansam impreuna".Zuckerberg se exprima ntr-un limbaj de lemn, insa reorientarea este un raspuns si la criticile dure indreptate catre Facebook in ultimul an. Retelei i se reproseaza ca manipuleaza, ca este plina de "bule" care nu reflecta realitatea si ca ajuta la propagarea stirilor false intr-un mod nemaivazut. Zuckerberg a spus mereu ca Facebook este o forta de partea binelui, insa realitatea a dovedit ca multe lucruri negative se petrec in retea, exemple recente fiind live-urile violente.Zuckerberg spune ca si-ar dori ca tot mai multi utilizatori Facebook sa intre in retea pe grupuri care au cat mai mult sens si grupuri care sunt utile in viata de zi cu zi.Surse: CNN, USA Today