Google, amendata cu 2,42 miliarde euro de Comisia Europeana

Vestager spune ca Google a dezavantajat serviciile concurentilor in rezultatele cautarilor, urcandu-le pe cele ale serviciului propriu. "Practicile Google sunt ilegale conform normelor UE privind concurenta. A impiedicat alte companii cu merite sa concureze si sa inoveze. Si cel mai important: le-a luat consumatorilor europeni dreptul de a alege".Google a fost amendata pentru modul in care a avantajat abuziv un serviciu de comparare a preturilor, serviciu lansat in 2004 sub numele de Froogle, redenumit Google Product Search in 2008 si apoi Google Shopping, din 2013. Serviciul a fost lansat in 2008 in Germania si de atunci au fost adaugate 12 tari.Practicile ilegale promovate de Google au dus la cresterea traficului pentru serviciul de comparare de preturi al companiei. Exemplele sunt edificatoare: traficul a crescut de 45 de ori in regatul Unit, de 35 de ori in Germania si de 19 ori in Franta, in timp ce la concurenti scaderile au fost si de 80-90%, spune Comisia Europeana.Actiunile Google au fost nocive pentru companiile rivale care detineau comparatoare de preturi fiindca Google are in toate cele 13 tari cote in jurul sau peste 90%, ceea ce ii confera Google influenta extrem de mare pe piata cautarilor pe internet. CE noteaza ca, desi o astfel de dominanta nu este ilegala, companiile care domina atat de puternic un sector au responabilitatea speciala de a nu restrictiona concurenta.Google si-a exprimat dezacordul fata de amenda si spune ca va face apel.