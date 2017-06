Samsung va depasi Intel in premiera si va deveni cel mai mare producator de procesoare

Datele Nomura, citate de Financial Times, arata ca intre aprilie si iunie vanzarile de procesoare ale Samsung vor totaliza 15,1 miliarde dolari, depasind in premiera Intel care va vinde de 14,4 miliarde dolari. Nomura estimeaza ca pentru intreg anul vanzarile vor fi de 63,6 miliarde dolari, iar cele ale Intel, de 60,5 miliarde dolari. Si la profitul operational Samsung va depasi puternic Intel l28-17 (miliarde dolari) pe intreg anul.Samsung a depasit intel datorita cererii tot mai mare pentru procesoare mai puternice, performante si mai scumpe, in conditiile in care se vand pe piata tot mai multe smartphone-uri de varf de gama.Intel sta foarte bine pe sectorul chip-urilor pentru PC-uri, insa nu la fel de bine si la dispozitive mobile.