Bitdefender: Un nou val de ransomware infecteaza companii si institutii din Romania

Faceti copii ale datelor de importanta strategica pentru a evita pierderea acestora.

Actualizati in regim de urgenta sistemul de operare la cea mai recenta versiune.

Actualizati toate programele de pe calculator si evitati sa folositi software perimat.

Folositi o solutie de securitate performanta si actualizata la zi.

Spre deosebire de alte versiuni de ransomware, care blocheaza datele utilizatorilor de pe calculatoarele infectate si apoi solicita recompensa pentru a le reda accesul, noua versiune GoldenEye nu le permite victimelor sa mai foloseasca dispozitivul infectat, dat fiind ca, dupa ce termina procesul de criptare a datelor, forteaza calculatorul sa se inchida si il face inutilizabil pana la plata recompensei de 300 de dolari.Recomandarile specialistilor in securitate cibernetica ai Bitdefender:Sute de mii de terminale din companii si institutii publice din intreaga lume au fost lovite in luna mai de amenintarile cibernetice de tip ransomware WannaCry si Adylkuzz, care folosesc o vulnerabilitate prezenta in majoritatea versiunilor sistemului de operare Windows. La mijlocul lunii martie 2017, Microsoft a furnizat un patch care blocheaza exploatarea vulnerabilitatii MS17-010, dar un numar necunoscut de calculatoare si servere la nivel global ¬ inclusiv cele care folosesc versiuni invechite ale Windows ¬ nu au primit respectiva actualizare si risca sa fie infectate in orice moment.Despre vulnerabilitatea MS17-010, denumita si EternalBlue, s-a vorbit pentru prima oara in luna aprilie, ca parte dintr-o campanie mai ampla de sustragere de date de catre Agentia Nationala de Securitate din SUA (NSA). De aceasta data, atacatorii exploateaza vulnerabilitatea care ar fi fost folosita atunci in scopuri de spionaj de catre agentii guvernamentale pentru a livra victimelor diverse amenintari informatice