Un vast atac cibernetic se raspandeste in lume, dupa ce a lovit initial Ucraina si Rusia / Printre victime - Maersk, WPP, Saint-Gobain, Rosneft, metroul din Kiev si banci ucrainene / A aparut si prima victima in America - Merck

UPDATE 19:10 Compania farmaceutica Merck a anuntat ca a fost si ea victima atacului cibernetic mondial care se propaga in Europa, devenind astfel prima victima cunoscuta in Statele Unite."Sistemul nostru informatic global a fost compromis de catre acest atac cibernetic mondial", a declarat un purtator de cuvant al companiei, care spune ca a descoperit atacul in cursul diminetii, pe coasta estica americana.-------------------------------Dupa ce a lovit initial companii ucrainene si grupul petrolier rusesc Rosneft , atacul afecta transportatorul maritim danez Maersk, gigantul britanic al publicitatii WPP si francezii de la Saint-Gobain, potrivit celor trei companii, care afirma ca sistemele lor informatice au fost protejate pentru a evita eventuale pierderi de date.Virusul "se raspandeste in intreaga lume, un mare numar de tari este afectat", a avertizat pe Twitter Costin Raiu, cercetator la Kaspersky.Nicio legatura oficiala nu fusese stabilita marti dupa-amiaza intre aceste atacuri diferite, aparent simultane, dar informatii furnizate de mai multe companii vorbesc despre un virus care publica o cerere de rascumparare de 300 de dolari pe computere.Mai multi specialisti au desemnat ca virus responsabil de atac Petrwrap, o versiune modificata a "ransonware-ului" Petya care a fost lansat anul trecut.Din cauza acestui atac, calatorii cu metroul din Kiev nu puteau plati cu cardul calatoriile, panourile de afisaj la aeroportul international din Kiev nu functionau si mai multe banci ucrainene au stopat o serie de servicii.In Rusia, Rosneft, unul dintre cei mai mari producatori petrolieri din lume, a anuntat ca e victima unui "atac puternic" dar a asigurat ca productia nu a fost stopata gratie unor servere suplimentare. Si siderurgistii de la Evraz au anuntat ca au fost victima unui atac.Potrivit societatii specializate in securitate informatica Group-IB, "circa 80 de companii au fost vizate" in Rusia si in Ucraina. Printre ele, Rosneft mari banci ucrainene, Mars, Nivea, Auchan si structuri guvernamentale ucrainene.In 12 mai, un alt virus specializat in rascumparari, "Wannacry", a afectat sute de mii de computere din intreaga lume, paralizand in special serviciile de sanatate britanice si uzine ale constructorului francez auto Renault. Hackerii aflati in spatele atacului cereau o suma de bani pentru deblocarea computerelor.Symantec a indicat grupul de hackeri Lazarus, suspectat de legaturi cu Coreea de Nord. Phenianul a negat orice legatura cu acest atac.Intr-un comunicat, banca centrala a Ucrainei a precizat ca a "semnalat bancilor si celorlati mari agenti ai pietei financiare un atac informatic extern care vizeaza banci ucrainene si companii publice si comerciale".Si site-ul guvernului ucrainean dadea semne de accesare dificila dupa amiaza.In Franta, site-urile oficiale ale grupului Saint-Gobain nu mai erau accesibile. "Saint-Gobain a fost obiectul unui atac cibernetic. Ca masura de securitate, pentru a proteja datele, am izolat sistemele informatice", a declarat un purtator de cuvant al grupului."Majoritatea sistemelor noastre informatice sunt in pana in filialele noastre din cauza unui virus", a precizat si un purtator de cuvant al grupului maritim si petrolier danez AP Moeller-Maersk Concepcion Boo Arias.