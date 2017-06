SRI: Institutiile romanesti protejate prin sistemul informatic Titeica nu sunt afectate de atacul cibernetic

'Semnaturile virusilor au fost verificate in sistemul informatic Titeica si nu apar la cele 54 de institutii beneficiare', a adaugat Marincea.Potrivit acestuia, o campanie ransomware masiva afecteaza Ucraina si alte state din regiune, iar proiectul desfasurat de NATO in Ucraina, prin care Romania a furnizat echipamente si consultanta cibernetica tarii vecine, nu acopera decat zona guvernamentala.'Este vorba despre cea mai recenta versiune de ransomware Petya ce vine impachetat cu ransomware-ul Mischa, practic o versiune de ransomware 2 in 1 cunoscut si ca GoldenEye. Petya targheteaza sistemul de operare Windows si e distribuit printr-o campanie de mail ce impersoneaza mailuri de la aplicanti pentru un job in companie. Petya suprascrie MBT (master boot record) al discului PC si nu mai permite incarcarea sistemului de operare la pornire, afisand un ecran albastru. Reporneste automat calculatorul, simuleaza o reparare a discului si de fapt cripteaza MFT (master file table). Pentru a se executa, are nevoie de drepturi extinse de administrator. Pentru utilizatorii cu drepturi restranse nu se executa. Daca nu reuseste infectia, atunci partea a doua a ransomware-ului Mischa cripteaza fisierele utilizatorului', a explicat Marincea.Purtatorul de cuvant al SRI a mai spus ca pentru protectie este necesara o copie de siguranta a datelor, actualizarea la zi a sistemului de operare si un antivirus cu licenta.